Auf der Bühne und im Privatleben ein Paar

Colin Brown und Rebecca Carrington haben vieles gemeinsam. © Bild:

Mit seiner neuen Show "10" feiert das mehrfach ausgezeichnete britische Duo "Carrington-Brown" ein Jahrzehnt auf der Bühne. Die beiden gastieren am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr im Pumpwerk. Schließlich gibt er für "Carrington-Brown" viele Gründe zum Feiern: Zehn Jahre auf der Bühne und im Leben gemeinsam unterwegs, zehn Jahre Leben in Deutschland, zehn Jahre verheiratet sein und einiges mehr.

Rebecca Carrington und Colin Brown teilen mit dem Publikum ihre Liebe zur Musik und Comedy. Sie zeigen die gesamte Bandbreite der Musik - brillant, charmant und witzig präsentiert.

Ob ihre Originalsongs oder Lieder, von denen man schon mal gehört hat: Carrington-Browns Interpretation ist einzigartig. Auch Rebecca Carringtons Cello namens "Joe", das jetzt schon das reife Alter von 235 Jahren erreicht hat, wird mit von der Partie sein. Es wird unterstützt von anderen Gast-Instrumenten. "10" verspricht nicht nur eine Show zu werden, sondern ein ganz besonderes Erlebnis.

Tickets zum Preis von 20 Euro sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim (Telefon 06205/2 11 90), im Kartenshop der Schwetzinger Zeitung in der Carl-Theodor-Straße 1, im Kiosk am Bahnhof Hockenheim sowie unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25 erhältlich. Auf der Internetseite www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten auch online bestellt werden. pw