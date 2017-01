Aufgaben im Gespräch neu definieren

Die Bewältigung der Flüchtlingsproblematik in Hockenheim und die Bedeutung der Schulentwicklung als wichtiger Standortfaktor für die Stadt standen beim letztjährigen Neujahrsempfang der Hockenheimer Grünen im Mittelpunkt. "Die Mischung aus ernsten Themen und die Präsentation der politischen Ereignissen in ironisch-lockerer Weise ist dieses Mal besonders gelungen", zog Stadtrat Michael Behr Resüme.

Die Hockenheimer Grünen laden dieses Jahr erneut zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang in der Gaststätte "Zur Pfalz" in der Schulstraße ein. Am Freitag, 20. Januar, stehen Larissa Rotter für den Ortsverband und Adolf Härdle für die Gemeinderats-Fraktion ab 19 Uhr zur Begrüßung bei gehaltvollen Getränken bereit. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Bundestagskandidat zu Gast

Der Neujahrsempfang soll nicht nur dem inneren Zusammenhalt der Grünen und dem Unterstützerkreis aus dem gesellschaftlichen Umfeld dienen, das persönliche Gespräch untereinander und die Reflexion aktueller Aufgabenstellungen in Hockenheim und Umgebung stehen im Vordergrund. Individuelle Themenschwerpunkte wie Heimat, Erfahrungsbericht aus Tansania, Leben auf der Alm, Integration, Flüchtlinge, Obdachlose, Stadtmarketing oder der Jugend eine Chance geben wurden von den Neujahrsempfangbesuchern in den vergangenen Jahren als bereichernd empfunden.

Als Gäste werden unter anderem Mitglieder des Kreisvorstands im Kreisverband Kurpfalz-Hardt, Kreisräte und Gemeinderatskolleginnen erwartet, auch werden Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg und der Bundestagskandidat der Grünen im Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen, Danyal Bayaz, an die Besucher ein Grußwort richten. Die Bürger sind eingeladen, die Gelegenheit zum Gedankenaustausch zu nutzen. Um besser planen zu können, wird um Rückmeldung gebeten.