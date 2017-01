Aufsätze richtig schreiben

Hockenheim. Bei der Volkshochschule beginnen ab Mittwoch, 15. Februar, wieder die Kurse "Rechtschreibtraining" und "Aufsatztraining" für Dritt- und Viertklässler. Der Rechtschreibkurs findet von 15.30 bis 16.30 Uhr statt. Kursinhalt ist die Wiederholung und Vertiefung der bereits erlernten Rechtschreibregeln.

Für das Aufsatztraining werden zwei Kurse angeboten. Der eine Kurs findet von 14.30 bis 15.30 Uhr statt, der zweite von 16.30 bis 17.30 Uhr. Ziel dieser Kurse ist es, durch abwechslungsreiche Aufgaben und Übungen die Kinder zum Gestalten von Sätzen und Geschichten anzuregen.

Alle Kurse finden wöchentlich über eine Dauer von zehn Terminen statt. Mitzubringen sind Schnellhefter, Blätter und Stifte. Die Kursgebühr beträgt pro Kurs 67 Euro.

Textaufgaben leichter lösen

Am Montag, 13. Februar, beginnen die Kurse "Textaufgaben leichter lösen für Schüler der 3. und 4. Klassen". Textaufgaben sind für Schüler meist ein ungeliebter Begleiter in der Grundschulzeit. Aus einem Text heraus eine Gleichung aufzustellen, bereitet vielen immer wieder große Schwierigkeiten. Textaufgaben werden in diesem Kurs mit verschiedenen Strategien konkreter und verständlicher gemacht. Es ist möglich, die geübten Strategien auf jegliche Art von Textaufgaben anzuwenden. Somit bekommen Schüler Möglichkeiten an die Hand, sich selbst bei der Lösung von Textaufgaben zu helfen.

Der Kurs für die Schüler der 3. Klasse findet von 14.30 bis 15.30 Uhr statt, der Kurs für die 4. Klasse folgt dann von 15.30 bis 16.30 Uhr. Auch diese Kurse laufen über zehn Termine; die Kursgebühr beträgt pro Kurs 67 Euro. Alle Kurse finden im VHS-Haus in Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, statt. zg