Awo sucht noch Freizeitbetreuer

Region. Lust auf Sonne? Spaß mit Kindern? Die Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar richtet überall in Europa Kinder- und Jugendfreizeiten aus. Ihre Reisen führen unter anderem nach Spanien, in die Toskana und Kroatien. Außerdem bietet die Awo für alle Sprachinteressierten auch Sprachreisen nach England an.

Für die Feriensaison 2017 werden noch motivierte Betreuer gesucht. In den Fasnachtsferien vom 1. bis 5. März wird der Grundlehrgang angeboten. Dieser richtet sich an junge Leute ab 16 Jahren, die als ehrenamtliche Freizeitteamer pädagogische Erfahrung mit Kindern oder Jugendlichen sammeln möchten, teilt die Awo mit.

Inhalte des Lehrgangs werden laut Arbeiterwohlfahrt unter anderem juristische Fragen, Pädagogik und Organisation sein. Für die Freizeitbetreuung können nach Angaben der Awo auch Praktikumsscheine ausgestellt werden. Diese können für bestimmte Studiengänge im (sozial)pädagogischen Bereich angerechnet werden, zum Beispiel für Lehramtsstudenten oder Erzieher. Die Betreuer bekommen eine Aufwandsentschädigung. zg