Baum lehnt sich an Haus

Ein Wohnhaus in der Straße "Hinter den Bergen" in Hockenheim diente für einen Baum als "Anlehnungsmöglichkeit". Größere Schäden blieben aus. © FFW

Verwaltungsgemeinschaft. Glück gehabt - das dachten sich wahrscheinlich auch die Bewohner eines Hauses in der Straße "Hinter den Bergen" in Hockenheim. "Durch den Sturm in der Nacht knickte der Baum in Richtung Wohnhaus und lehnte sich quasi an der Hauswand an. Der Baum wurde zersägt und entfernt. Wir waren mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort", sagt Willi Achtstätter von der Hockenheimer Feuerwehr gegenüber unserer Zeitung.

In Altlußheim blieb es eher ruhig, wie Kommandant Peter Bierlein erklärt: "Ein Bauzaun ist weggeflogen, sonst war nichts groß." Auch in Neulußheim gab es keine dramatischen Zwischenfälle, "nur kleinere Sachen, um die sich die Anwohner selbst gekümmert haben", so Kommandant Harald Butz von der Freiwilligen Feuerwehr Neulußheim.

Ruhige Nacht in den Gemeinden

Ähnlich unspektakulär ging es in Reilingen zu. "Es sind nur kleinere Äste und Bäume umgeknickt, es war also eher ruhig", sagt Markus Piperno, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Reilingen. kts