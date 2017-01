Bedrohte Unterwasserwelten

Wilde Abenteuer und atemberaubende Begegnungen unter Wasser: Der Forschungstaucher Uli Kunz lässt seine Zuschauer eintauchen in Unterwasserwelten voller Leben, Wildheit und Schönheit - ob in den norwegischen Fjorden, in der Nordsee, in der Karibik oder im Pazifischen Ozean vor Tasmanien. In Kooperation mit Greenpeace präsentiert Uli Kunz seine neue Fotoshow "Leidenschaft Ozean" am Freitag, 10. Februar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle.

Der Kieler Meeresbiologe, Forschungstaucher und Naturfotograf begibt sich seit über zehn Jahren auf teilweise abenteuerliche Expeditionen. Unterhaltsam und witzig erzählt er in seinen Shows von seinen bislang eindrücklichsten Erfahrungen. Zum Beispiel schnorchelte er inmitten eines Heringsschwarms, um Orcas und Buckelwale beim Fressen zu filmen, er durchstreifte Riesentang-Wälder und forschte in engen stockdunklen Höhlen. Seine Bilder und Videos präsentiert Uli Kunz auf Großleinwand, untermalt von atmosphärisch passender Musik.

Zwar stehen positive Impressionen im Fokus, doch auch Probleme wie Plastikmüll und Überfischung spricht er an. Seine Show motiviert dazu, sich für den Schutz der Meere einzusetzen. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. zg