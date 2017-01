Bei Feldbergern steht der komplette Saal

Bei Frau Wäber fließen schon in der ersten Minute Lachtränen.

"Heimat ist kein Ort, sondern eine Gefühl". Und womit könnte man Gefühle besser ausdrücken und andere mit ihnen anstecken als mit Musik? Stars der Schlager- und Volksmusikszene füllten am Sonntagabend nicht nur die Stadthalle mit rund 400 Besuchern, sondern auch ein knapp dreistündiges Programm, bei dem mächtig Stimmung aufkam. Die Feldberger, Frau Wäber, Reiner Kirsten, Geri der Klostertaler sowie Mario und Christoph vom Alpentrio Tirol mobilisierten mit ihrer Liebeserklärung an ihre Heimat beim Publikum - überwiegend im reiferen Alter - mächtig Kondition. Das gesamte Programm wurde mitgesungen, -geschunkelt und geklatscht.

Den Auftakt machten Mario und Christoph vom Alpentrio Tirol, die mit dem Satz: "Ja, pack ma's glei" ohne Zeit zu verschwenden ihren ersten Hit "Ich schlaf nicht ein ohne dich" anstimmten. Zum Warmwerden klatschten schon mal alle mit, und bei "Rot sind die Rosen" zeigten sich die Zuhörer textsicher und schunkelten zur bekannten Melodie. Weitere Hits des bis 2011 im Trio spielenden Duos wie "Der Engel vom Marienhof" oder "Und wenn Tirol am Nordpol wär" sorgten für "Bravo"-Rufe, für die sich die Sänger mit ihrem großen Titel "Du hast im Schlaf seinen Namen genannt" bedankten.

Sunnyboy schäkert mit Damen

Als "Sunnyboy des Schwarzwaldes" wurde Reiner Kirsten angekündigt, der mit "Weil du ein Geschenk des Himmels bist" gleich voll durchstartete. Zwischen seinen Titeln schäkerte er immer wieder mit seinem Publikum: "Ich war schon lange nicht mehr da, aber ich kenne euch noch, und ihr seid noch schöner geworden". Um es sich bei den Herren nicht zu verscherzen, hatte er für sie ein Geheimrezept dabei, mit dem sie ihre Frauen so richtig glücklich machen können - natürlich in einem Lied verpackt mit dem Titel "Darum lieb ich dich." Immer wieder zeigte Kirsten die Verbundenheit zu seiner Familie und ließ die Besucher bei "Die größte Liebe beginnt im Elternhaus" mitschunkeln.

Frau Wäber sucht den "Gockel"

Ganz in pink gehüllt kam Frau Wäber nach Hockenheim, die sich über ihre Fahrt mit Bus und Bahn ausbreitete. Ihren Hüftspeck bezeichnete sie mit einem Klaps lachend als "Schwarzwälder Schinken". Schon in der ersten Minute flossen bei den Besuchern Lachtränen, und es gab keine Chance, diese zu stoppen, denn die kesse Lady lieferte eine Pointe nach der anderen. "Sie sind ja schon richtig auf Temperatur", stellte Frau Wäber fest und forderte schnell: "Lassen Sie es raus".

Ganz auf der Höhe der Zeit machte sie Scherze über Facebook, Whats App, Smartphone und Google. Natürlich sprach sie die Worte buchstabengenau so aus, wie sich geschrieben sind: "Bei Google sucht man den Gockel."

Geri, der Klostertaler, sorgte dafür, dass die vorgelegte Temperatur nicht sinkt. Er erwies sich als Stimmungskanone und Frohnatur. Als er sang "Das gibt heut 'ne Sause", steppte der Bär nicht nur in seinem Titel, sondern in der gesamten Stadthalle. Immer wieder legte er etwas ruhigere Nummern ein und beeindruckte mit dem Spiel seiner Panflöte und dem Alphorn. Als er jedoch sein Akkordeon anlegte, gab es kein Halten mehr, und der gesamte Saal stand auf und klatschte. "Wir machen jetzt Party mit Sirtaki" rief er munter und stimmte "Das Land der schönen Helena" an.

Als ihm die Feldberger auf die Bühne folgten, war an hinsetzten überhaupt nicht mehr zu denken. Hansy Vogt und seine Truppe legten mit "Fahrende Musikanten", "Heimat ist mehr" und ein "Strauß voll roter Rosen" so richtig los. Alle Schüchternheit war verflogen, und so war es klar, dass die Frauen auf die Bühne stürmten, als der blonde Hansy die Frauen einlud, zu ihm zu kommen und ihn zu küssen. Passend sangen die Feldberger, während sich immer wieder Lippen auf ihre Wangen drückten, das Lied "Ich wünsch mir einen Kuss von dir".

Nach Küssen Autogramme abholen

Nach einer Pause, in der sich alle Autogramme bei ihren Lieblingen abholen konnten, kamen alle Stars noch einmal auf die Bühne. Zum großen Finale gab es von den Feldbergern Partyhits wie "I sing a Liad für di" und "Schatzi schenk mir ein Foto". Zum Abschied sangen alle Stars gemeinsam "Auf Wiedersehn" und "Muss i denn zum Städtele hinaus" und ernteten nochmals einen großen Applaus.

Die Abonnenten des Stadthalle-Kulturprogramms erlebten im Anschluss einen weiteren Höhepunkt. Beim "Abo-Empfang" durften sie die Sänger in gemütlicher Runde persönlich kennen lernen.