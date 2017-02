Bei Parodie und Tanz bleibt kein Auge trocken

"Manege frei" hieß es beim Kappenabend des Fanfarenzuges der Rennstadt im Brauhaus. Unter dem Motto "Zirkus Fanfari" brannten die Landsknechte vor nahezu ausverkauftem Haus ein fasnachtliches Feuerwerk ab, das wohl allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Mit Tänzen, Bütten, Sketchen und viel Musik hat es der Fanfarenzug wieder geschafft, sein Publikum, darunter auch wieder Abordnungen der befreundeten Karnevalsvereine aus Altlußheim, Reilingen, Viernheim sowie die beiden Hockenheimer Karnevalsgesellschaften CC Blau-Weiss und HCG, in seinen Bann zu ziehen und ein ums andere Mal die Lachmuskeln zu strapazieren.

Für den ersten Lacher des Abends sorgte bereits das Moderatorenpaar um Katja Fey, die als Zirkusdirektorin mit ihrem "Sau"-Bär Anja Seiler die Bühne betrat, um gemeinsam die Gäste zu begrüßen und gekonnt durchs Programm zu führen. Zu den Klängen des "Einzug der Gladiatoren" folgte traditionell das Prinzenpaar, in diesem Jahr als "Die Morallis" alias Rainer Sauer, dem stärksten Mann der Welt, mit seiner bezaubernden Begleitung Moritz Mildenberger als orientalisch angehauchte Akrobatin, teilt der FZH mit.

Trompetenspiel besonderer Art

Dass es ein Abend mit hohem Geräuschpegel werden würde, zeigte sich, als das Prinzenpaar mit Unterstützung der drei Elferräte Lukas Eifler, Michael Huck sowie Johannes Schaufler den Gastvereinen den Jahresorden in Form einer Kindertröte überreichte. Was folgte, war ein Trompetenspiel der besonderen Art, das an diesem Abend ein ums andere Mal durch den Saal hallte. Auf der Bühne ging es dann Schlag auf Schlag, im Mittelpunkt der traditionelle Eimer Sauerkraut und vor allem der Schlachtruf "Hoggemer Sauerkraut".

Den Anfang machten wie in den vergangenen Jahren die Tramps vom FZ, bestehend aus Matthias Butz, Guido Fey, Karsten Fey, Kay Preißler, Rainer Sauer, Stefan Schöpfer, Anja Seiler und Julian Seiler. Sie widmeten sich bei ihrer Gesangseinlage mit äußerster Hingabe dem Bier und brachten speziell mit dem sehr eingängigen Refrain die Leute zum Mitsingen - ein stimmungsvoller Anfang war gemacht.

Da tobt das Publikum

Beim ersten Sketch des Abends traten die FZ-Frauen auf die Bühne, die in einer gelungenen und witzigen Parodie den Unterschied der beiden Geschlechter beim Duschen präsentierten und das Publikum zum Toben brachten. Mitwirkende waren Bianca Butz, Tina Eichler-Haupt, Katja Fey, Dominika Irmler, Silke Haupt, Petra Weigelt sowie Julia Wolf. Das FZ-Klamauk-Duo Joachim Hößler und Wolfgang Würtz zeigte, dass in der Manege offensichtlich nicht immer der Dompteur die Hosen an hat.

Als Zauberer "Goudini der Wunderliche" trat Guido Fey auf die Bühne und hatte in seiner Magic Box den einen oder anderen Trick dabei, der das Publikum nicht nur mit großen Augen staunen ließ, sondern vor allem angesichts der Offensichtlichkeit der Tricks die Lachmuskeln strapazierte.

Dem Publikum so richtig einheizen konnten die "Liliput Dancer". Die Gruppe um Karsten Fey, David Huck, Michael Huck, Dr. Ole Jakubik, Paul Schaufler und Marcus Strifler brachte in mühevoller Bastelarbeit drei Liliputaner auf die Bühne, die mit ihrer witzigen Performance das Publikum begeisterte und von den Sitzen riss.

Den absoluten Höhepunkt als Mischung aus Tanz und Parodie zeigten die beiden Beach Boys, die bei ihrem Ballett leicht bekleidet einen Beachball zwischen ihren beiden Körpern kreisen ließen und damit vor allem beim weiblichen Teil des Publikums für wahre Begeisterungsstürme sorgten.

Aber auch sonst wurde viel fürs Auge geboten. Die Garde "Schwarz-Gold" des KV Reilingen machte mit ihrem traditionell karnevalistischen Marschtanz den Anfang, gefolgt vom Tanzmariechen der HCG, Anna Costea. Auch die "Golden Dancer" des CC Blau-Weiss Hockenheim machten wieder ihre Aufwartung. Direkt aus einem Märchenbuch entsprungen, zeigten die zehn Akteure einen schwungvollen Tanz, der den Saal der "Brauerei zum Stadtpark" ordentlich zum Brodeln brachte.

Schwungvoller Höhepunkt

Den tänzerischen Abschluss und Höhepunkt zeigte die Aktivengarde der HCG mit ihrem Schautanz zum Thema "Geld allein macht nicht glücklich". Beeindruckend, dass es tatsächlich möglich ist, sich mit 17 Akteurinnen sicher und gekonnt auf der kleinen Bühne zu bewegen. Der tosende Applaus des Publikums war den Mädels gewiss.

In der Bütt sorgte Jeannette Huck als "Zensi von der Alm" für viele Lacher, insbesondere, als sie ihren Mann auf die Bühne holte, um an diesem live das Melken einer Kuh zu demonstrieren. Anja Seiler vom Fanfarenzug holte ihren 2013 aus der Taufe gehobenen Gaul wieder auf die Bühne, diesmal allerdings nicht als graziles Dressurpferd, sondern missbraucht als Zirkuspferd. Ein humoristisches Zwiegespräch zwischen Reiter und Gaul, bei dem im Saal kein Auge trocken blieb.

Den Abschluss des Programms bildete die Musikgruppe um Matthias Butz, Guido Fey, Marcus Meyer, Moritz Mildenberger, Sebastian Nagel, Anja Seiler und Julian Seiler, die mit einem heiteren Potpourri aus Zirkus, Pop- und Stimmungsmelodien dem Publikum nochmals kräftig einheizten, ehe zum Finale traditionell die FZ-Stimmungskapelle aufspielte.

Dem Fanfarenzug gelang wieder ein Abend voller Überraschungen, der insbesondere davon lebt, dass die meisten der auf der Bühne stehenden Akteure Faschingsamateure sind und genauso wie die Beiträge der befreundeten Vereine durch ihre Frische und Unbekümmertheit überzeugen - eine Veranstaltung, die aus der Hockenheimer Fasnacht nicht wegzudenken ist. gf