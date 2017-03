Bei Rennen zum Finale gibt es nur Sieger

Gute Laune nicht nur im Schnee: Die Teilnehmer der Familienfreizeit lassen es sich auch auf anderem Untergrund gut gehen. © Skiclub

Skifahren, Fun und Action - so könnte die Überschrift der Familienfreizeit des Skiclubs im Alpbachtal in Österreich lauten. Wie jedes Jahr freuten sich Eltern, mit ihren Kindern und mittlerweile auch jung gebliebene Großeltern, mit ihren Enkelkindern die Woche zu verbringen.

Sowohl junge als auch erwachsene Ski- und Snowboardfahrer waren in den Skigebieten Alpbach und Wildschönau unterwegs, um blaue, rote und schwarze Pisten zu erkunden. Schnee gab es genug, und auch einen tollen Tag mit Neuschnee durften die Teilnehmer erleben.

Für die Organisation und Betreuung dieser mit zwei Reisebussen angereisten Freizeit zeichnete der Leiter der Skischule Hockenheim, Winfried Kienzler, zusammen mit seinem 15-köpfigen DSV-Übungsleiterteam verantwortlich.

Brigitte Sturm kocht für Kinder

Selbst die Anfänger konnten bereits nach kurzer Zeit stolz die ersten Abfahrten von ganz oben bewältigen. Die Kurse wurden optimal durch die vom Deutschen Skiverband ausgebildeten Übungsleiter der Skischule Hockenheim durchgeführt. Die Betreuung der Kinder erfolgte auch während der Mittagspause, in der Küchenfee Brigitte Sturm für das leibliche Wohl der Kinder sorgte.

Diese Familien-Skifreizeit, die zum 28. Mal unter der Regie von Winfried Kienzler stattfand, ist für Familien heute so attraktiv wie vor Jahren. Freundschaften werden schon auf der Busfahrt geschlossen und verfestigen sich im Laufe der Woche beim Skifahren, Spielen und gemeinsamen Erlebnissen.

Spiele, Musik und Tanz am Abend

Um das Abendprogramm kümmerte sich ebenfalls das Team der Skischule. Neben Basteln gab es einen Erlebnisnachmittag mit Spielen und Musik. Die Erwachsenen durften am Abend zu der vom Übungsleiter-DJ aufgelegten Musik tanzen.

Für die Kinder war der absolute Höhepunkt wie immer das Skirennen. Jeder gab sein Bestes. Wer meinte, die Älteren seien die Schnellsten, hatte sich geirrt. Es versteht sich von selbst, dass die stolzen Eltern an der Piste standen und ihre Kinder anfeuerten. Am Ende ging jeder als Gewinner aus diesem Skirennen hervor und erhielt bei der Siegerehrung am Abend eine Medaille und eine Urkunde sowie eine Süßigkeit.

Viel zu schnell ging diese Woche vorbei und einige der Familien fiebern schon jetzt der Freizeit im nächsten Jahr entgegen. Eins steht jedenfalls schon fest: Es geht wieder ins Alpbachtal. uhv