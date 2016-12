Bei Senioren werden Kindheitserinnerungen wach

In der Adventszeit erfreut das Team der Betreuung die Bewohner des Hauses St. Elisabeth in der Karlsruher Straße mit vielen besinnlichen, aber auch heiteren Veranstaltungen. Das ganze Haus ist mit Sternen, Kugeln, Lichtern und vielem mehr weihnachtlich geschmückt. So werden alle Sinne angeregt und die Bewohner auf die bevorstehende Zeit eingestimmt.

Ende November kam Manfred Wöhr mit seiner Geige ins Haus und spielte für die Bewohner adventliche Lieder wie "Tochter Zion", "Es ist für uns eine Zeit angekommen" und "Macht hoch die Tür" zum Zuhören und Mitsingen. Der Nikolaus brachte den Bewohnern des Hauses und den Besuchern der Tagespflege kleine Geschenke mit und wusste auch zu jedem etwas Persönliches zu sagen, teilt das Altenheim mit.

Auf den Stationen hatte man es sich gemütlich gemacht. Plätzchen und Stollen wurden gegessen und adventliche Lieder gesungen und dazwischen Gedichte vorgetragen.

Das gemeinsame Singen der traditionellen Weihnachtslieder lässt Kindheitserinnerungen wieder aufleben und fördert gleichzeitig das Gemeinschaftsgefühl der Bewohner. Freudig wurden die Mädchen und Jungen des Friedrich-Heun-Kindergartens im Altenheim St. Elisabeth begrüßt, die das Friedenslicht aus Bethlehem überbrachten und mit den Bewohnern den Einzug der Winterzeit feierten. Gemeinsam wurden "Kling Glöckchen, klingelingeling" und "O Tannenbaum" gesungen.

Freude über kleine Bingo-Gewinne

Gerne nahmen die Bewohner am Bingonachmittag teil und freuten sich über die kleinen Gewinne. Seit vielen Jahren ist es nun schon Tradition, dass der evangelische Posaunenchor aus Ketsch am vierten Advent ins Haus kommt und die Bewohner auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmt. Gemeinsam wurde gesungen und die Stimmen der Bewohner hallten mit den Posaunenklängen durch das ganze Haus.

Die gemeinsame Weihnachtsfeier mit allen Bewohnern, Besuchern der Tagespflege, Angehörigen, den ehrenamtlichen Helfern, die sich das gesamte Jahr bei Veranstaltungen einbringen und dem Team der Betreuung unter der Leitung von Dorothee Krieger und Daniela Scherz war der Höhepunkt der Veranstaltungen in diesem Monat. dk