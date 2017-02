Beim Ausräumen purzeln die Pfunde

Hauruckaktion: Reiner Askani, Pfarrer Johannes Heck und Andreas Askani - drei erfahrene Teppichbodenentferner beim samstäglichen Ausräumen. © Andreas

Hockenheim. Seit vergangener Woche ist es amtlich: Die Innenrenovierung der Kirche ist baubehördlich genehmigt. Damit kann jetzt die letzte Phase der Ausräumarbeiten gestartet werden.

In den zurückliegenden Workoutwochen hat eine fleißige Helferschar gegen all das angekämpft, was sich in gefühlt 100 Jahren in der Kirche angesammelt hat und nicht mehr benötigt wird. Schon jetzt ist die Kirche deutlich schlanker und ansehnlicher geworden.

Die Zahlen der Entrümpelung sprechen für sich: Um die 16 Kubikmeter Müll, je zur Hälfte Holz und Sperrmüll, und rund 300 Kilogramm Altmetall hat die Kirche abgenommen.

Am vergangenen Samstag wurde in einer rund dreistündigen Hauruckaktion der komplette Teppichboden entfernt. Über die Gewichtsreduzierung der Helfer liegen keine Informationen vor - beziehungsweise: Abgebaute Pfunde wurden durch das leckere Essen der beiden Kirchenköchinnen Irene Ritzert und Sabine Dahlinger sofort wieder draufgeschafft.

An den beiden kommenden Samstagen starten nun die Workoutwochen in die Zielphase. Am kommenden Samstag, 11. Februar, ab 9 Uhr werden die Kirchenbänke ausgebaut und ausgeliefert. Am Samstag darauf wird der Bankspiegel entfernt. Für beide Aktionen werden noch Helfer gesucht.