Hockenheim. Die Stadtbibliothek startet das nächste "Kamishibai" am Samstag, 11. Februar, 10.30 Uhr, mit der Geschichte "Brülldrache und Polterdrache. Eine Geschichte vom Streiten und Vertragen".

Bei dem Stück von Martina Baumbach und Christiane Hansen geht es um die allerbesten Freunde Brülldache und Polterdrache. Doch heute ärgert sich Brülldrache mächtig über Polterdrache. Am liebsten würde er ihm seine schlappen Dra-chenohren lang ziehen. Polterdrache hingegen würde Brülldrache am liebsten einen Knoten in seinen ausgefransten Schwanz machen. Doch dann geschieht etwas, das die beiden zum Aufhören bewegt.

Die Geschichte des japanischen Papiertheaters "Kamishibai" richtet sich an Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und an interessierte Eltern. Es findet im Veranstaltungsraum 3 der Zehntscheune statt. Der Eintritt ist frei. zg