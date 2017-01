Beim Kuss des Prinzen tobt der ganze Saal

Krönendes Finale: Der Prinz (Markus Peters) zieht Aschenputtel den verlorenen Schuh an - und er passt wie angegossen!

Hockenheim. Neben einer Feuerstelle sitzt ein Mädchen mit braunen Röcken und einer blauen, zerrissenen Schürze. Unverkennbar: Das muss Aschenputtel sein. Doch in der Stadthalle wird nicht einfach das bekannte Märchen erzählt, das Liberi-Theater bietet mit "Aschenputtel - Das Musical" mehr. Denn mit Musik macht alles mehr Spaß - auch die viele Arbeit, die Aschenputtel (Leah Bukatsch), Magd Marie (Elisa Pape) und Knecht Anton (Stefan Peters) von der Herrin aufgetragen wird.

Sie tanzen über die Bühne und versprühen sofort einen Zauber im vollen Saal der Stadthalle. Kinder, Eltern und auch Großeltern sind gekommen, um den Märchenklassiker hautnah zu erleben.

Die Stiefmutter (Isabel Flössel) ist zwar streng, aber man kann ihr dennoch ein Fünkchen Sympathie schenken. Nicht nur, weil sie mit einer tollen, kräftigen Stimme singt, sondern weil sie am Ende auch die Größe besitzt, sich bei ihrer Stieftochter Aschenputtel zu entschuldigen.

Name "Prinz Gurkennase" amüsiert

Auch die Stiefschwester (Mareike Heyen) gibt sich modern und will lieber studieren, statt den Prinzen zu heiraten. "Er ist hässlich und hat eine Gurkennase", sagt sie lachend, obwohl sie ihn noch nie gesehen hat. Schnell hat der Prinz den Namen "Prinz Gurkennase" weg - das finden sie Kinder natürlich sehr lustig.

Zum Publikumsliebling wird schnell auch die Taube (Elisa Pape), die mit einem wallenden Kostüm durch das Fenster kommt, um Aschenputtel beim Sortieren der Linsen zu helfen. Sie tanzt mit Aschenputtel und singt das Lieb "Wenn du Hilfe brauchst".

Als König Alfons (Stefan Peters) die Bühne betritt, muss der ganze Saal aufstehen, um ihm die Ehre zu erweisen. Auch er ist recht locker, macht Witze und hat ein gutes Verhältnis zu seinem Sohn. Der Prinz (Markus Peters) punktet als lustiger Zeitgenosse bei den Kindern.

Auch wenn das Märchen modern inszeniert ist, fehlen Romantik und Happy End nicht. In dichtem Rauch verwandelt sich die Taube in eine Fee, die für Aschenputtel ein wunderschönes Kleid mitgebracht hat und ihr einen Rat gibt: "Du musst deine Wünsche laut aussprechen, damit dein Herz sie hört." Und das tut Aschenputtel: "Ich will tanzen und ihn wiedersehen."

Vor der schönen Kulisse des Ballsaals haben die Kinder einen Riesen- Spaß, als die Darsteller aufgeregt durcheinander rennen, um das Mädchen zu suchen, das seinen Schuh verloren hat. Aschenputtel wird gefunden, der verlorene Schuh passt, und als sich die beiden küssen, bricht in der Stadthalle ein tosender Applaus aus. Allen hat es gefallen, mit tollen Schauspielern, wunderschönen Lieder, aufwendigen Kostümen und Kulissen spielt sich das Liberi-Theater in die Herzen des Publikums. Sogar noch nach der Darbietung: Da dürfen sich die Kinder - viele Mädchen im Prinzessinnen- Outfit - mit Aschenputtel und ihren Mitspielern fotografieren lassen.