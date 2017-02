Bernhard Fuchs trägt die Uniform seit 70 Jahren

Sie machen mehr als nur einfach Dienst nach Vorschrift. Sie setzten sich bewusst dafür ein Menschen zu helfen, Menschen zu retten und den Bürgern in der Rennstadt Sicherheit zu geben. Sie tun dies ehrenamtlich, und sind immer zur Stelle, wenn ihre Hilfe gebraucht wird. Am Tag, in der Nacht oder am Wochenende stellen sie ihr Privatleben zurück, um Hilfe zu leisten - die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr.

Dass sie auch im vergangenen Jahr viel zu leisten hatten, wurde durch Zahlen und Statistiken bei der Hauptversammlung am Freitagabend wieder einmal mehr als deutlich. Bei 408 Einsätzen retteten die Feuerwehrleute 39 Menschen und leisteten Hilfe für 59 Verletzte. Für eine Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. Eine ganz besondere Belastung für die Seele aller Rettungskräfte, die bei jedem Einsatz auch stets ihre eigene Gesundheit einsetzten.

Drei verletzte Feuerwehrleute

Ehrungen, Wahlen und Beförderungen Für 70 Jahre bei der Feuerwehr wurde Bernhard Fuchs geehrt. Seit 65 Jahren ist Walter Bucher Mitglied, seit 40 Jahre Wolfgang Ernst. Zwölf Jahre Mitglied sind Daniel Achtstätter, Daniel Ernst, Dennis Klee, Jakob Breuninger und Carina Nagel. Die Ehrenmedaille für besondere Verdienste erhielt Michael Heinzmann. Zum Oberfeuerwehrmann wurden Thomas Bastian, Marius Behrendt, Martin Bender, Nico Hill, Jonas Laier und David Liedke befördert, zu Feuerwehrmann- Anwärter wurden Marvin Berger und Tobias Herion befördert. Das Traditionsabzeichen erhielt Marvin Berger. In den Feuerwehrausschuss wurden Daniel Ernst, Wolfgang Ernst, Felix Jung, Björn Blattner, Michael Reichert, Christian Krämer, Markus Rausch und Michael Marquardt gewählt. Kassenprüfer sind Daniel Ernst und Davis Liedke. Für guten Übungsbesuch wurden geehrt: Dominik Adolf, Marvin Berger, Markus Schmidt, Adrian Ballreich, Martin Bender, Jakob Dahlinger, Florian Ersch, Thomas Flach, Lucas Haupt, Christian Karl, Jonas Scheer, Benjamin Schenk, Jonas Laier, Sebastian Reuter, Christoph Schwegler, Pascal Sommer, Andreas Huber, Felix Jung, Clemens Berger, David Liedke, Martin Schemenauer, Florian Biedlingmaier, Daniel Ernst, Christian Krämer, Michael Reichert, Markus Gumbel, Michael Kurth, Markus Rausch, Björn Blattner, Steffen Christ, Michael Ernst, Martin Krämer, Christian Langlotz, Michael Marquardt, Patrick Müller, Diana Bertram, Thomas Krebs, Willi Achtstätter, Manfred Auer, Klaus Bertram, Volker Braun, Rainer Kietz, Dieter Lunkewitz und Gunter Wiedemann. [mehr...]

2016 wurden drei Hockenheimer Feuerwehrleute, trotz richtigem Vorgehen und korrekt angelegter Schutzausrüstung, bei Einsätzen verletzt. "Dies ist das Schlimmste, was einem Kommandanten, einer Feuerwehr oder der Stadtverwaltung passieren kann. Routine Einsätze? Ungefährliche Einsätze? Nein, die gibt es nicht", sagte Kommandant Franz Sommer, der weiß, was die Wehrleute das Jahr über leisten, wofür er an diesem Abend dankte.

Neben den Menschen die diese wertvolle Arbeit unentgeltlich leisten, ist eine gut funktionierende Feuerwehr auf Fahrzeuge, sichere Einsatzkleidung und entsprechende Gebäude angewiesen. So war es Franz Sommer wichtig, der Stadtverwaltung und Oberbürgermeister Dieter Gummer für die Unterstützung zu danken. Unter anderem wurde mit der Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens, dem Neubau eines Hochregallagers und einer Waschhalle diese Unterstützung erneut sichtbar.

Selbstverständlich hat auch der Oberbürgermeister das gesamte Jahr aufmerksam beobachtet was die Feuerwehr leistete. "Neben ihren Einsätzen, auch den Einsätzen bei Unwettern, ich denke nur an die enormen Regenniederschläge Ende Mai und Aktionen wie dem Tag der offenen Tür, gehört ihre Präsenz auf unserem Hockenheimring dazu. Die Feuersicherheitswachdienste, die sie im letzten Jahr vor allem im Zusammenhang mit der Formel 1 und dem DJ Hardwell Open Air erbracht haben, waren zeit- und kräfteraubend" sagte Gummer.

Der Oberbürgermeister weiß auch, dass 2017 kein Jahr zum Ausruhen wird, denn mit den Konzerten der Böhsen Onkelz und Andreas Gabalier werden die DTM und weitere Rennveranstaltung die Feuerwehr mit Arbeit und Verantwortung fordern.

Auch wenn sich die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges, welche ursprünglich für 2019 vorgesehen war, aufgrund der aktuellen finanziellen Situation wohl etwas verschieben wird, wird der Wehr die Unterstützung der Stadt sicher sein. So versprach Gummer: "Uns ist aber bewusst, dass das derzeitig eingesetzte Fahrzeug reparaturbedürftig ist. Wir bleiben bei diesem Thema am Ball, um das Fahrzeug sobald wie möglich zu ersetzen".

Fast 12 000 Stunden im Ehrenamt

Einen ausführlichen Bericht über das Geleistete im vergangenen Jahr verlas der stellvertretende Kommandant Steffen Christ. 11 975 Arbeitsstunden verlangte das Jahr der Feuerwehr ab und ließ die Einsatzzahl erneut steigen. Dazu mussten Übungen, Lehrgänge und Weiterbildungen absolviert werden. Dies ist notwendig, denn die Anforderungen der Feuerwehr ändern und erweitern sich stets. "Waren früher noch wenige Stunden ausreichend, um einen Allround-Feuerwehrmann auszubilden, so sind heute umfangreiche Aus-und Weiterbildungen in der knapp bemessenen Freizeit notwendig", sagte Christ.

Über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr berichtete Jugendwartin Kathrin Manser und über die der Stadtkapelle, welche die Veranstaltung umrahmte, Gabi Christ. Nach dem Kassenbericht von Christian Krämer bescheinigten die Kassenprüfer Michael Ernst und Björn Blattner eine einwandfreie Führung der Finanzen.

Um die Ehrungen langjähriger Mitglieder durchzuführen waren der Unterkreisführer Matthias Gerlach und der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Bernd Guthier, nach Hockenheim gekommen um neben Franz Sommer und Dieter Gummer ihre Glückwünsche zu überbringen.