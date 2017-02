Betreuung dringend geboten

Bis zum Ende dieses Jahres werden in der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 554 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung leben. Bei dieser Zahl ist ein Familiennachzug nicht berücksichtigt. Der Gemeinderat hat deshalb die Verwaltung beauftragt, mit dem Deutschen Roten Kreuz einen Dienstleistungsvertrag über den Einsatz von Sozialarbeitern für drei Jahre ab 1. April in Hockenheim, Reilingen, Neulußheim und Altlußheim abzuschließen. Die Finanzierung übernehmen die drei Gemeinden.

Die Nachbargemeinden hätten darum gebeten, die aufsuchende soziale Betreuung zentral zu organisieren, erläuterte Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg. Die Gemeinderäte in Altlußheim und Reilingen hätten dem Vorgehen bereits zugestimmt, in Neulußheim stehe es auf der Agenda der nächsten Sitzung.

Eine Betreuung und Begleitung der Flüchtlinge sei auch nach Erfahrungen des Rhein-Neckar-Kreises "dringend geboten", heißt es in der Sitzungsvorlage. Es gehe insbesondere um Angelegenheiten des täglichen Lebens, wie Anmeldungen von Kindern in Schulen und Kindertageseinrichtungen, Begleitung bei Behördengängen oder Besuchen im Job Center. Die Betreuung solle aber auch die Möglichkeit der Flüchtlinge im Falle einer Anerkennung als Asylberechtigte verbessert werden, so schnell als möglich aus einer Gemeinschafts- oder Sammelunterkunft auszuziehen und damit einen weiteren Schritt zur Integration zu gehen. mm