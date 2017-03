Betreuungskosten belasten den Haushalt

Dank an langjährige Mitglieder: Vorsitzender Jochen Vetter (hinten) zeichnet Bärbel Vetter (40 Jahre, v. l.), Brigitte Butz und Klaus Zizmann (je 25) aus.

Auf zahlreiche Aktivitäten blickte Jochen Vetter, Vorsitzender der Freien Wähler Vereinigung, bei der Hauptversammlung in der Gaststätte "Hundehäusl" im Altwingertweg vor zahlreichen Mitgliedern zurück. Bei den Teilneuwahlen wurden die Vorgeschlagenen, darunter zweite Vorsitzende, Friedrich Fluch, einstimmig bestätigt, heißt es in einer Pressemitteilung der FWV.

Im Bericht von Fraktionsvorsitzender Gabi Horn über die umfangreiche Arbeit im vergangenen Jahr ging es insbesondere um die Probleme im Schul- und Kindergartenbereich und die damit verbundenen Kosten. Die Suche nach Lösungen für das weiterhin anstehende Unterbringungsproblem von zugewiesenen Flüchtlingen in der Kommune war ein weiterer Schwerpunkt.

Infostände dienen dem Austausch

Wahlen und Ehrungen Vorstandswahl: Zweiter Vorsitzender Friedrich Fluch, Schriftführerin Gabriele Ciuman. Beisitzerin Diana Rizzo, Kassenprüfer Brigitte Butz und Ursula Großhans. Ehrungen: Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Brigitte Butz geehrt. Seit 25 Jahren Mitglied sind Bärbel Vetter und Klaus Zizmann. ci

Vorsitzender Jochen Vetter erwähnte in seinem Bericht den Infostand an Ostern und den Muttertagsstand, bei dem gelbe Rosen verschenkt wurden. Dabei habe sich jeweils für die Bürger die Gelegenheit geboten, sich mit den FWV-Gemeinderäten über das eine oder andere Thema oder Anliegen zu unterhalten. Das FWV-Dampfnudelfest sei wie immer "der große Renner" gewesen. Dem Bericht des Kassierers Uwe Kleinert war zu entnehmen, dass die FWV nach wie vor auf "gesunden Füßen" stehe. Kassenprüferin Brigitte Butz, die mit Ursula Großhans die Kasse prüfte, bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Die Neuwahlen wurden per Akklamation durchgeführt und gingen rasch über die Bühne. ci