BI fürchtet um die Lebensqualität im Wohnviertel

"Bei der Informationsveranstaltung der Stadt Hockenheim am 17. Januar zum Thema sozialer Wohnungsbau, wurde unter anderem die Planung für eine zunächst nur für Flüchtlinge genutzte Bebauung des kleinen Grünstreifens in der Birkenallee vor dem Hochhaus vorgestellt", heißt es in einer Pressemitteilung, mit der sich eine neu gegründete "Interessensgemeinschaft Birkengrund und Umgebung" zu Wort meldet. Als Sprecher der BI fungiert Jürgen Stromberg.

In der Pressemitteilung schildert die BI ihre Gründe, warum sie gegen den gewählten Standort ist: "Die wesentlichen Argumente, die für den Standort sprechen, sind laut Stadtverwaltung: Kurzfristige Nutzung, da stadteigener Grund, innerstädtische Lage, die für eine gute Integration der Flüchtlinge notwendig ist. Das Ganze soll sozialverträglich gestaltet werden, damit die Folgen gemeinsam von Stadt und Bürgern bewältigt werden können."

Folgen machen Angst

Genau diese Folgen würden vielen Bürgern des Birkengrunds Angst machen, führt die BI an: "Der Birkengrund wird bevorzugt von jungen Familien mit Kindern bewohnt. Das Zusammenleben funktioniert gut. Viele Bewohner im Birkengrund haben einen Migrationshintergrund. Die Integration klappt hier beispielhaft, weil das ,Mischungsverhältnis' stimmt. Auch ist der Birkengrund mittlerweile komplett zugeparkt. Die Bewohner des Birkengrunds müssen immer mehr ehemalige Vorgärten als Parkgelegenheit nutzen, da am Straßenrand und auf den Parkplätzen keine weiteren Kapazitäten mehr vorhanden sind. Nun sollen auf 1219 Quadratmetern zweigeschossige Wohnhäuser für bis zu 40 Flüchtlinge gebaut werden. Die zur Verfügung stehende Fläche ist unserer Meinung viel zu klein und lässt keinen Platz für Gärten und Vorplätze. Wir fragen uns, wo sollen die Bewohner den Bedarf an Außenaktivitäten decken?

Wir glauben, dass die geplante Verdichtung nicht nur die Lebensqualität im Birkengrund, sondern auch die unmittelbar anliegenden Bereiche wie Hardtstraße mit Hochhaus oder Baumwege beeinflussen wird. Die Bebauung der Grünfläche wird mit einem gesteigerten Lärmaufkommen einhergehen.

Wenn 40 Menschen auf engstem Raum leben, führt dies unabhängig von ihrer Ethnie oder Kultur zu mehr Lärm und weiteren Beeinträchtigungen der Lebensqualität im Nahumfeld. Beispiele sind die 4. Industriestraße und die Containersiedlung beim Baumarkt. Wenn es das Wetter zulässt sitzen Gruppen von jungen Männern auf Campingstühlen an der Straße, die Fahrgelegenheiten liegen wild durcheinander vor den Häusern, Reibereien mit den Anwohnern sind so vorprogrammiert. Es findet keine Integration, sondern eher eine Konfrontation statt.

Lärmwerte beachten

Unverständlich ist für uns auch das Verhalten der Stadtverwaltung in Sachen Lärm. So wurde die Bauabsicht für eine Flüchtlingsunterkunft im Altwingertweg aus lärmtechnischen Gründen vom Gemeinderat abgelehnt. Während sich im Birkengrund eine vergleichbare Lärmsituation vorfindet (60 bis 65 Dezibel; Lärmrelevanz sehr hoch), plant man hier eine Bebauung.

Natürlich spielt auch der Wertverlust der Häuser, die im Umfeld der geplanten Flüchtlingsunterkunft stehen, eine Rolle. Dies sei jedoch nachvollziehbar, denn viele Familien hätten sich für den Kauf oder Umbau ihrer Häuser verschuldet.

Wir haben unsere Bedenken, Sorgen und Befürchtungen über die Bebauung der Grünfläche schriftlich formuliert und an den Oberbürgermeister, Bürgermeister, Stadtverwaltung und an die Fraktionsvorsitzenden der im Gemeinderat vertretenen Parteien übermittelt, mit der Bitte: Im Interesse unseres bisher so intakten Wohngebiets Birkengrund, auf die Bebauung dieser kleinen Grünfläche zu verzichten," endet die Stellungnahme der BI. aw/zg