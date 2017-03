Bienenvölker können sich wieder gut vermehren

Für die Bienenvölker war 2016 ein gutes Jahr, da sie sich gut vermehren konnten. Dieses Fazit zog Vorsitzender Günther Martin bei der Jahreshauptversammlung des Imkervereins Kurpfalz vor zahlreichen Mitgliedern. Das nasse Frühjahr und den trockenen Sommer hätten allerdings zu einem geringen Honigertrag geführt, erklärte Martin.

Der Verein habe 2016 wieder viel geleistet, unter anderem zahlreichen Schulkindern am Lehrbienenstand das Leben der Honigbienen gezeigt. Der zweite Vorsitzende, Stefan Tippelt, bedankte sich besonders bei den Vereinsmitgliedern, die mit ihren Arbeitseinsätzen den Lehrbienenstand im Gartenschaupark zu pflegen halfen.

Einsatz für den Naturschutz

Dieses Jahr soll ein Schleuderraum für Vereinsmitglieder eingerichtet werden. Mitglieder, die nicht die Möglichkeit haben, zu Hause ihren Honig zu schleudern, sollen den Schleuderraum im Lehrbienenstand nutzen können. Wie jedes Jahr werde der Imkerverein seiner satzungsgemäßen Aufgabe nachkommen und für den Naturschutz tätig sein.

Alljährlich werden unter anderem Nistkästen aufgehängt, die nicht nur den Vögeln Schutz bieten. Nistkästen sind Ersatzbaumhöhlen, und hier suchen auch Insekten wie Hornissen und Hummeln Rückzugsmöglichkeiten.

Das Thema, das auch in der Presse sehr deutlich angesprochen wurde, der Rückgang der Feld- und Gartenvögel, beherrschte die Diskussion. Für die Imker gibt es dafür zwei entscheidende Gründe: zum einen die Landwirtschaft, die immer mehr und wirkungsvollere Insektizide einsetzt, zum anderen das geringere Nahrungsangebot an Blüten und Samen für Insekten und Vögel. Die Insektizide töteten Insekten, die Nahrung der Vögel. Die Hausgärten würden zugebaut, die Vorgärten gepflastert. "Wo sollen hier Insekten und Vögel Nahrung finden?", fragte Günther Martin. Auf den Feldern würden in Großkulturen beispielsweise Karotten angebaut. Auf diesen Feldern wachse kein Unkraut und lebe kein Insekt oder Vogel.

Landschaft wird ausgeräumt

Die Lebensbedingungen für wildlebende Tiere würden immer schlechter, beklagte Martin: "Naturschutz hat in unserem Land an Wichtigkeit verloren." Umweltorganisationen reden über das Waldsterben im Regenwald, aber über das, was vor Ort geschieht, werde geschwiegen. Auch die letzten naturbelassenen Gehölze in den Schutzgebieten würden derzeit abgeholzt, um daraus Hackschnitzel zu machen.

Die Landschaft sei noch nie so ausgeräumt worden wie zurzeit, da waren sich die Imker einig. "Wir müssen die Menschen ansprechen und sie auf diese Missstände hinweisen", forderte der Vorsitzende. Dass es immer weniger Vögel gibt, sei deutlich in der Presse angesprochen worden, doch was habe es gebracht? Die Jahreshauptversammlung endete mit vielen offenen Fragen. zg