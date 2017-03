Biker schwer verletzt

Das demolierte Motorrad des von einer Pkw-Lenkerin angefahrenen Bikers in der Talhausstraße. Ersatzteile liegen verstreut um den Ampelmast, auf den der Mann nach der unverschuldeten Kollision prallte.

Ein Motorradfahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Eine 21-jährige Mercedes-Fahrerin war am Donnerstag, 7.15 Uhr, mit ihrem Fahrzeug auf der Talhausstraße, von der B 36 kommend, in Richtung A 61 unterwegs. Kurz vor der Einmündung "Im Auchtergrund" wechselte sie die Spur von rechts nach links und übersah dabei einen 21-jährigen Motorradfahrer, der neben ihr fuhr und sich möglicherweise im "toten Winkel" befunden hatte, teilt die Polizei mit. Durch die seitliche Kollision wurde der Biker auf einen Ampelmasten auf einer Verkehrsinsel geschleudert. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres Fahrzeug, das auf der gegenüberliegenden Seite in die Talhausstraße einbog, beschädigt.

Mit schweren Verletzungen wurde der junge Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Mercedes-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls medizinisch versorgt. Ihr Fahrzeug sowie das Motorrad wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 8000 Euro. pol