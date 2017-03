Bilder, Zeichnungen sowie Bildhauerei aus Stein und Holz

Menschliche Figuren sind in der Zehnt-scheune zu sehen. © Kunstverein

Hockenheim. Die erste Kunstausstellung des Kunstvereins im Jahr seines 15-jährigen Bestehens wird am Samstag, 25. März, um 16 Uhr in der Zehntscheune eröffnet. Gisela Späth, Vorsitzende und künstlerische Leiterin, begrüßt die Besucher, die Musikerinnen Anke Palmer, Querflöte, und Gisela Höfer, Geige, die das musikalische Rahmenprogramm gestalten und vor allem die drei Künstler Heide Karle, Irmgard Weber und Bernhard Reißfelder.

Heide Karle begann ihre künstlerische Ausbildung an der Textilfachschule in Nagold, setzte sie fort an der Haller Akademie der Künste in Schwäbisch Hall, der freien Akademie Bad Reichenhall und der Europäischen Kunstakademie in Trier. Ihre Bilder und Zeichnungen sind Menschendarstellungen in abstrahierter Form, Darstellungen von Seelenzuständen in Farbe, Linie und Komposition.

Irmgard Weber erhielt ihre Ausbildung bei dem Maler Anton Veit in Trier. Landschaft und Natur bewegen ihr Inneres und werden eigenwillig in Farbe umgesetzt. Viele Arbeiten entstanden während intensiv erlebter Reisen, sei es in den mediterranen Süden mit seinem milden Licht oder bevorzugt in den eher ruppigen Norden nach Island.

Bernhard Reißfelder beschäftigte sich neben seiner Tätigkeit als Kunsterzieher an Gymnasien mit Malerei und Steinbildhauerei. Seit einigen Jahren ist Holz sein bevorzugter Werkstoff und die menschliche Figur sein Thema.

Dr. Martina Wehlte, Kunsthistorikerin und freie Journalistin, wird die Künstler vorstellen und in ihre Werke einführen. Die Stadt Hockenheim vertritt Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg mit einem Grußwort.

Die Öffnungszeiten

Die Ausstellung kann vom Samstag, 25. März, bis zum Samstag, 15. April, besucht werden. Die Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag von 17 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 13 Uhr, am Sonntag, 09. April, von 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung. Weitere Infos unter www.kunstverein-hockenheim.de. zg