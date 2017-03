Blaue Autos, süße Früchte

Und wieder tobt sie hin und her, die Debatte um das Für und Wider des Fastens. Während die einen, aller Schlacken befreit, leicht wie Federn dem Alltag entfliehen, suhlen sich die anderen im Wissen ums schwache Fleisch.

Dabei gibt es einen handfesten Grund, dem Fasten zu entsagen, der bisher jedoch kaum im Rampenlicht stand: Haben Sie schon mal mit dem Gedanken gespielt, sich ein rotes, blaues oder buntes Auto anzuschaffen? Richtig, schon sehen Sie auf den Straßen nur noch rote, blaue oder bunte Autos. Murphy, der kleine Schlingel, spielt kräftig mit: Das Angebot an Dingen steigt in dem Maße, in dem man auf sie verzichten will.

Beispiel gefällig? Kaum hat sich unsere Redaktion entschlossen, Süßes zu fasten, ja noch bevor der Gedanke Gestalt angenommen hatte, brach eine wahre Flut an Naschwerk über die Redaktionsräume herein. In den Ecken stapeln sich die Tortenschachteln und die Schokoflut hat den höchsten Pegelstand seit dem dritten Advent erreicht.

Also, Fasten-Reißleine ziehen, Süßigkeiten den Garaus machen und schon versiegt der Strom.