Brandheiße Abenteuer in Pontypandy

Hockenheim. Pontypandy rockt - zum großen Live-Event der fiktiven Kleinstadt und dennoch bekannten Heimat von "Feuerwehrmann Sam" wird ein "Ehrengast" erwartet, der die große Party aus den Angeln heben soll. Die Geheimniskrämerei um den Gaststar führt allerdings zu reichlich Verwicklungen und auch mancher gefährlichen Situation.

Zwei Mal ausverkauft war die Stadthalle, als der walisische Serienheld zum brandheißen Abenteuer geladen hatte, unter den vielen Kindern fanden sich auch zahlreiche kleine Feuerwehrfrauen und -männer, die ihrem Vorbild auf der Bühne zumindest design-mäßig locker das Wasser reichen konnten.

Und auch in puncto Stimmung heizten die halbwüchsigen Hundertschaften ordentlich ein: Die von vielen Liedern durchzogene Bühnenshow wurde vor allem in der Morgenvorstellung im jungen Publikum eifrig kommentiert, betanzt, behüpft. So viel Lebensfreude und Gespanntheit hat die Stadthalle selten erlebt.

Die Story ist schnell erzählt: Wie immer in der seit 1985 im Fernsehen ausgestrahlten Serie rufen kleine Unfälle und größere Pannen den Alltagshelden "Feuerwehrmann Sam" auf den Plan, der mal eine brennende Fischpastete löschen, die abgefackelte Bühne retten oder zwei Kinder aus Seenot retten muss. In diese sind der naseweise Norman und die kecke Mandy geraten, weil sie unbedingt herausbekommen wollen, wer der "Ehrengast" des riesigen Fests am Abend ist.

"Feuerwehrmann Sam ist unser Freund, unser größter Held" singen Mitspieler und Publikumskinder gemeinsam - und natürlich rettet der knubbelnasige Protagonist nicht nur Leib und Leben, sondern auch die Stimmung des Abends, damit "Sina Singegut", die der vielumjubelte Ehrengast ist, am Ende doch noch ihren großen Auftritt hat.

Der Anspruch und Erfolg von "Feuerwehrmann Sam", der mit seinem zweiten Kinofilm auch in Deutschland für einen Hype gesorgt hat, liegt in der Beschränkung auf kurze, leicht überschaubare Episoden, die sich an Kinder zwischen drei und sechs Jahre richten. Zwei Feuerwehrmänner aus Kent haben Rob Lee zu der erfolgreichen Serie animiert - in der Intention, den Kleinsten das Thema "Brandverhütung" näherzubringen. Das oft mit moralischem Zeigefinger, aber auch mit Witz und vor allem großem Erfolg.

Stück besticht durch Details

Die deutschsprachige Adaptation der Serie besticht durch die an Sams Anfangszeiten erinnernden Details: Die Schauspieler sind mit Ausnahme von Sängerin Sina durch knuffige Masken in Puppen verwandelt, was dem Ganzen einen bonbonartigen Fernseh-Style verleiht, aber auch dafür sorgt, dass die Puppen keine Mimik haben, was bei älteren Kindern ein schnelles Erlahmen des Interesses bewirkt. Die Story ist einfach und leicht verständlich, die Kinder fiebern mit und man konnte allenthalben gefesselte Gesichter sehen. Zur Auflockerung gibt es viele Lieder, die für Entspannung und Spaß zwischendurch sorgen - ein Erfolgsrezept.

Das "Theater auf Tour" hat mit seiner Inszenierung eine drollige und charmante "Sam"-Übersetzung gebracht, die sich sehen lassen kann. Ein wenig hakelig ist das Ganze nur an den Stellen, an denen die Kinder etwas animiert werden müssten, oder in denen sie ihrem Enthusiasmus in lautem Schreien von Hinweisen und Tipps an die Figuren auf der Bühne freien Lauf lassen.

Das produziert eine tolle Stimmung, die aber nicht aufgenommen werden kann, weil die gesamte Show (mit Ausnahme der Sängerin Sina - sehr charmant gegeben von der in Frankfurt geborenen und heute in Bayern lebenden Mezzo-Sopranistin Mona Fischer) vom Band kommt und keine individuellen Pausen oder Einheizer-Runden erlaubt.

Begeistertes Lachen

Begeistertes Kinderlachen und tosender Jubel zur Verabschiedung des Feuerwehr-Helden nach rund eineinhalb Stunden Show in der Stadthalle: Kinder können auf so ehrliche Weise zeigen, was ihnen gefällt. "Danke Feuerwehrmann Sam, jetzt kann ich heute Abend doch noch tanzen!"