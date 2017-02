Bürgeraufruf zum Mitreden

Aktiv für die Innenstadt: Irmgard M.T. Friedrich vom HMV im Gespräch mit einem Interessenten. © Sarah Krause

Mitglieder des Hockenheimer Marketing Vereins (HMV) haben am Samstag Infostände in der Innenstadt und im Globus-Markt organisiert. Ziel war die Bewerbung eines Bürgerworkshops zum Thema "Lebensqualität in der Hockenheimer Innenstadt", den der HMV am Donnerstag, 9. März, ab 18 Uhr in der Zehntscheune durchführt.

Nach drei Stunden voller intensiver Begegnungen und Gespräche zog das Team ein sehr positives Fazit aus den Infoständen, heißt es in einer Pressemitteilung des HMV. Erwartungsgemäß reichte die Palette der Reaktionen aus der Bevölkerung von völligem Desinteresse über Skepsis bis zu offener Anerkennung dafür, dass der HMV hier den Versuch mache, das Thema unter dem Motto "Net schwätze - mache!" mal nicht der Stadtverwaltung zuzuschieben, sondern mit den Bürgern selbst anzugehen.

Hoffen auf Wiedersehen

"Wenn wir nur einen Teil der Leute und der tollen Ideen, über die wir heute gesprochen haben, auf dem Workshop wiedersehen, wird das ein toller Erfolg", fasste Sarah Krause das Ergebnis zusammen. kso