Cannabis-Plantage in der Wohnung

Ein Großaufgebot von Streifenwagen und Zivilfahrzeugen der Polizei hat am Donnerstagvormittag die Anwohner in der Bürgermeister-Hund-Straße in Aufregung versetzt. Ziel des Einsatzes war eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Ecke Oftersheimer Straße. Nach Informationen unserer Zeitung wurde dort eine Cannabis-Plantage betrieben. Weder die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim noch die Staatsanwaltschaft Mannheim wollten am Donnerstag und Freitag trotz Anfrage unserer Zeitung Auskünfte dazu geben, um den Erfolg des Verfahrens nicht zu gefährden.

Allerdings haben sich besorgte Hockenheimer, die die vier Streifenwagen und drei Zivilfahrzeuge auf den Gehwegen gesehen hatten und Polizeibeamte beobachteten, die säckeweise Material aus dem dreistöckigen Haus trugen, besorgt an die Redaktion gewandt, da sie durch Nachrichten wie die von Waffenfunden bei "Reichsbürgern" beunruhigt waren. "Ich habe befürchtet, dass es einen terroristischen Hintergrund hat", sagte ein Hockenheimer, der unmittelbar neben dem durchsuchten Haus wohnt, am Telefon.

Wegen Terrorismus ist der Mann, der bei der Aktion offenbar nicht angetroffen wurde, aber wohl nicht ins Visier der Ermittler geraten. Die kamen ihm nach unseren Informationen eher per Zufall auf die Schliche: Als der Schornsteinfeger mehrfach vergeblich klingelte, wurde eine Öffnung der Wohnung veranlasst, um eine erforderliche Kontrolle durchzuführen - mit dem überraschenden Fund der Cannabis-Plantage. mm