Coverhits begleiten Crêpes und Boeuf

Vier Gänge auf dem Teller, garniert mit rund 30 Liedern - dieses besondere Menü bietet seit 2011 die Reihe der Musik-Dinner im Wirtshaus "Güldener Engel". Wer diese Genusskombination in der laufenden Spielzeit erleben möchte, kann sich noch für zwei Termine Karten sichern - der Rest ist bereits ausverkauft. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Freitag, 13. Januar, ab 18 Uhr, beim ersten von zwei Gastspielen der Seán Treacy Band. Für den Samstagabend gibt es schon lange keine Tickets mehr.

Der gebürtige Ire Seán Treacy, Andreas Bock an der Gitarre, Bassist Michael Bär und Stefan Buchholz am Schlagzeug haben hunderte von Titeln auf der Karte, aus denen sie servieren, was den Gästen wohl bekommt. Die Gruppe, die zuletzt bei der Hockenheimer Nacht der Musik in der Stadt war, stimmt sowohl Balladen als auch Temporeiches an und gibt Coverversionen ein Eigenleben. Dazu serviert Familie Greis unter anderem Crêpes mit Kräuterschinken an Feldsalat sowie Boeuf bourguignon mit Semmelknödel.

Die nächste Dinner-Chance besteht am Samstag, 18. Februar, wenn Evas Schwestern eigens für den Abend eine Revue aus ihren drei Bühnenprogrammen "Kann denn Liebe Sünde sein?", "Frauen regier'n die Welt" und "Haus! Auto! Pferd!"zusammenstellen. Die vier Abende mit der Acoustic Rock Night im Februar und März sind ebenfalls schon ausgebucht. mm