Da geht die Liebe durch den Magen – und ins Ohr

Das Reich der Sinne bietet der Musik ein schier unendliches Füllhorn an Inspiration. Wenn man jedoch bedenkt, welch große Bedeutung die Nahrungsaufnahme am Wohlbefinden des Menschen hat, erstaunt es, wie unbestellt das Feld der Gaumenfreuden in der Musik-Literatur ist. Es gibt Lieder über knallrote Gummiboote und Automodelle, über Landschaften und Botanik - doch kaum ein noch so raffiniertes Gericht wurde je in einer Hymne besungen.

Das dürfen wir getrost als Gewissheit ansehen, denn wenn es Lieder über Speisen gäbe, hätten Evas Schwestern sie gewiss aufgespürt und beim Musik Dinner im "Güldenen Engel" gesungen. So akribisch vorbereitet wie von Christine Laqua, Anne Malsam und Elena Spitzner haben die Gäste bei Familie Greis wohl noch kein Musikprogramm zu den vier Gängen genossen: angerichtet in fünf Themenblöcken und mit großer Sorgfalt kredenzt.

"Sei hier Gast - schenk der Seele etwas Rast" aus "Die Schöne und das Biest" passt da als Opener bestens, denn genau das ist in den folgenden gut vier Stunden angesagt: Raus aus dem Alltag kommen, abschalten und sich verwöhnen lassen.

Die drei Musikkabarettistinnen haben dafür aus ihren drei abendfüllenden Programmen 32 Songs zusammengestellt. Und weil das Auge nicht nur mitisst, sondern auch mithört, singen sie nach jedem Gang in neuem Outfit - vom Cocktailkleid über die Abendgarderobe bis zum steckenpferd-freundlichen Rock bei "Wir reiten geschwinde". Ab und zu kommen passende Accessoires dazu, etwa wenn Anna Malsam zu "Nur nicht aus Liebe weinen", von Zarah Leander verewigt, mit Hut, Fuchs und Mantel ein "bissle Drama" verbreitet.

Immer wieder ganz nah am Gast

Anders als andere Künstler bei Musik-Dinnern sind die drei Damen, die sich den Gesang schwesterlich teilen oder zu dritt anstimmen, mit Ausnahme von Pianistin Elena Spitzner örtlich völlig losgelöst. So holt sich Anne Malsam zu "Dream a little dream" von The Mamas and the Papas einen Gast zum Tanz, Christine Laqua sitzt bei "Neandertaler" aus der Feder von Hanne Wieder auf dem einen oder anderen Schoß, und bei "Bel Ami" nehmen Malsam und Laqua einen Zuhörer in die Mitte, der ihnen selbst die wenig schmeichelhafte Zeile "Bist nicht schön, doch charmant" gerne verzeiht.

Liebe, Frauen, Männer - unter diesen Sujets fassen Evas Schwestern die Stücke im Hauptteil zusammen. "In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine", verkündet Spitzner und blickt den Männern nach dem Ochsenschwanzsüppchen tief in die Augen. "Diamonds are a girl's best friend" gibt's auf Deutsch: "Bist du dann alleine, hast du noch die Steine". Die derart desillusionierten Herren im Auditorium haben sich zuvor zumindest an einem Brotmuffin an Wildkräutersalat gestärkt.

Im Kapitel "Männer", mit Grönemeyers Hit eingeläutet, gibt's nach der Maishähnchenbrust mit Vanillekarotten und Fächerkartoffel noch mehr schwer im Magen liegende Wahrheiten: die Konstante im Leben einer Frau? Schuhe! Gut, dass Udo Jürgens' "Aber bitte mit Sahne" erlösend die Dessertvariation einläutet.

Bei der ist übrigens keine Sahne dabei, doch dafür Süßes in Sushi-Optik. Die Liebe zum Detail waltet also in der Küche ebenso wie im Rampenlicht. Und schmeckt nach Wiederholung in der kommenden Spielzeit.