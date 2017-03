Da wird König Jazz meisterlich gekrönt

Wenn sich ein Schuldirektor zu gewagten Vergleichen aufschwingt, hat das oft meist eine unfreiwillige Komik. Als der Kopf des Hockenheimer Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums, Joachim Kriebel, in der Stadthalle ans Mikrofon tritt und die Big Band seiner Schule mal eben geschwind mit der des SWR auf eine Stufe stellt, mutet das zunächst nach eben einer solchen Floskel an.

Was jedoch, wenn das Klangkollektiv von Matthias Meyer und Gerd Weber auf die Bühne schreitet und eine Interpretation von "In The Mood" raushaut, die selbst etablierte Jazz-Hörer zum Schwärmen bringt? Ist das dann Zufall? Eine gute Tagesform? Oder einfach nur die große Bühne für ein Ensemble, das seit seiner Gründung eine derart unglaubliche Entwicklung hingelegt hat, dass es diese Bühne längst verdient?

Wer genau hinschaut, sieht die Entschlossenheit dieser jungen, verschworenen Einheit, die nicht nur willens, sondern zutiefst in der Lage ist, dem Publikum seine Qualitäten zu zeigen. Wenn in den Köpfen überhaupt jemals eine Form von Lampenfieber wohnte: In diesen Minuten ist sie wie fortgeblasen.

Stramm und pointiert zeigen sich die Saxofone bei "Mack The Knife", das Johanna Baumgart im kleinen Schwarzen zu einem elegant-sängerischen Glanzstück verwandelt, zupackend-melodisch präsentieren sich die Trompeten zum Christopher-Cross-Hit "Ride Like The Wind", der an Klavier, Gitarre und Percussion sein grooviges, fast schon souveränes Bett findet.

Lohn für Workshops und Proben

So zeigen sich keine Anfänger, die noch grün hinter den Ohren sind - so zeigen sich solierende Nachwuchs-Könner, die alleine, aber auch in den Tutti lässig zu überzeugen wissen. Joachim Kriebel versteckt sein Lächeln in diesen Minuten keineswegs - und das muss er auch nicht. Denn all die Probenstunden und Workshops - mit dem "Jazz & More Collective" in früheren Zeiten, aber auch mit den SWR-Musikern zuletzt - tragen hier die Früchte der Anerkennung, die nicht zuletzt auch den Matthias Meyer und Gerd Weber zustehen.

Denn statt sich das Leben leicht und aus der Big Band ein nettes Laien-Projekt zu machen, haben sie einen experimentellen Klangraum avancierter Musikalität geschaffen, in dem sich versierte Instrumentalisten wirklich ausdrücken können.

Mit solch einem Wind im Rücken bleibt die energisch beklatschte erste Hälfte weit mehr als ein simpler Anheizer für den "eigentlichen" Haupt-Act des Abends, die SWR Big Band. Natürlich ziehen die Vollblutprofis unter ihrem Dirigenten Axel Kühn die Zügel noch einmal ordentlich an und liefern einen organischen Klang, der zwischen Soul und Fusion, Groove Jazz und Swing so geschmeidig schaltet, wie ein Cadillac auf der Route 66.

Doch genau besehen setzen sie damit nur eine faszinierende Reise fort, die längst begonnen hat. Und so darf man über diesen Abend, der der Stadthalle so viele federleichte Momente authentischer Schnörkellosigkeit schenkt, in den höchsten Tönen sprechen. Über kraftstrotzende Arrangements wie "Just Friends", in denen die SWR-Musiker die Saxofone auffahren, Trompeten lautstark kontrastieren, die Soli aufstrahlen wie die pralle Morgensonne und die satten Tutti mit erlesener Dynamik dafür sorgen, dass begeisterte Ohren ein Filetstück des Muscle Jazz feiern.

Dampfen, Rauschen, Zischen

Aber auch über Unkonventionelles wie Bob Florences Fassung zu "Take The A-Train", in der das Zischen und Rauschen, das Hupen und Dampfen so gnadenlos inspiriert durch die Instrumentalgruppen rauscht, dass es eine helle Freude ist. Die Frage scheint da ganz berechtigt: Was will man vom Jazz mehr als das?

Mehr, als dass sich ein Ensemble aufmacht, die Zeremonie mit allem an Prunk und Feierlichkeit auszustatten, um seinem Nachfolger die Krönung des Königs Jazz zu überlassen?

Konsequent gedacht, könnte dieser Abend nicht nur zeigen, von welch meisterlicher Klasse die Klänge dieser 120 Minuten waren, sondern auch, wohin es für die Solisten des Gauß-Gymnasiums gehen kann, wenn sie wirklich dran bleiben. Denn der Weg ins Geschäft mag hart und steinig sein, doch wenn selbst auf den Eintrittskarten nur noch drei Buchstaben das CFG vom SWR unterscheiden, stehen diesen beherzten Jungmusikern ohne Zweifel alle Türen offen.