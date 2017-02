Daltons treffen auf kleine Schmetterlinge

Die Hände nach oben, mit dem Popo im Takt gewackelt und dann mit spitzem Mund eine Raketenstartbasis geformt, um per "Huiiiii" diese imaginär in den Hockenheimer Himmel sausen zu lassen. Wo, wenn nicht beim großen Kinderfaschingsball in der Stadthalle, könnte so viel Spaß und gute Laune durch die Körper sausen, um als fröhliches Lachen über die Lippen zu kommen?

Für Rainer Weiglein, den neuen Geschäftsführer der Stadthalle, bedeutete die fröhliche Familienfeier Neuland. Mit großer Freude betrachtete er die gut gelaunte Schar närrischer Besucher, die sich sichtlich mit Kinderhüpfburg und -karussell vergnügten. Auch die Schminkstation für die Kleinsten war gut besucht und so manches Kindergesicht verwandelte sich in das Antlitz einer Elfe oder eines Teddybären.

Ganze Familien feiern mit

Ebenfalls eine Premiere feierte die Familie Höhler. Zum ersten Mal konnten sie komplett als Familie in die Stadthalle kommen. Die Rheinländer verstehen es, Fasching zu feiern - auch wenn der in ihrer Kölner Heimat Karneval heißt. Als Daltons punkteten sie in der Gunst der anderen Besucher und auch Nora, Paula, Kristina und Holger Höhler fühlten sich einfach perfekt gekleidet für die Party.

Auf der Reitschule drehten sich hingegen "alte Hasen" um die Wette: Polizist Ramy begleitete seinen Freund und Piraten Lias. Dessen Papa Robert verriet, dass Lias bereits zum zweiten Mal das Angebot der Stadthalle nutzte, um ein schönes Faschingsfest zu feiern.

An ihnen schwebte da bereits Schmetterling Emily vorbei. Die kleine Hockenheimerin hatte eigens ein violett-roséfarbenes Kleid ausgewählt, um in der fünften Jahreszeit perfekt angezogen zu sein.

Das gefiel nicht nur ihr und ihrer Familie, sondern auch Clown Zaubermäuschen, die mit Clown Julchen den Kindern Spaß bereitete. Im Duo mit Clown Rudi und Mr. Kunterbunt jagte sie nicht nur über die Bühne, um zum Eierlauf oder Tanzen einzuladen.

Ein schöner Preis für Emily

Die junge Clownin hatte auch die ehrenvolle Aufgabe, nach den schönsten und kreativsten Kostümen Ausschau zu halten. "Hübsch", bekannte sie angesichts des Schmetterlings und verriet, dass Emily eine der fünf Mädchen sei, welches einen Preis für sein Kostüm gewinnen werde. Immerhin: Die Stadthalle spendierte der lustigsten Familie eine Spielesammlung sowie einen Familiengutschein für das eigene Kulturprogramm. Auch für die fünf kreativsten Mädchen- und Jungenkostüme gab es jeweils einen Kulturprogrammgutschein und ein Spiel.

Einen Preis für die weiteste Anfahrt hätte da Familie Cropano verdient. Die Hirschhorner kamen schon zum wiederholten Male in die Stadthalle, "weil es uns hier sehr gut gefällt."

Einst hatten Mama Agostina und Papa Sandro von der schönen Party gehört und schon saßen sie im Auto, um mit ihren Töchtern Ilaria und Alessia die fünfte Jahreszeit zu feiern. "Seither kommen wir jedes Jahr gerne wieder", verrieten sie.

Sie genossen gemeinsam den Auftritt der HCG-Garde und Tanzmariechen, die einen Tag nach der Prunksitzung ihr ganzes Können auf die Bühne brachten und sicherlich das eine oder andere Kind zum Mittanzen animierten.