Dank Losglück den Landesvater hautnah erlebt

"Ich hätte nicht gedacht, dass er sooo nett ist", schwärmt Leonie Alt, "er ist wirklich nett, ganz, ganz nett". Das Lob gilt Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. Dass die Schülerin das so genau beurteilen kann, hat sie ihrem Engagement als Sternsingerin zu verdanken. Denn das führte sie und sieben weitere Kinder und Jugendliche mit ihren Betreuerinnen Laura und Luisa Bukowac am gestrigen Dreikönigstag nach Stuttgart.

Kretschmann und seine Ehefrau Gerlinde hatten zum Empfang der Sternsinger ins Neue Schloss geladen. In der Regel dürfen daran zehn Pfarreien mit einer kleinen Abordnung teilnehmen. "Wir waren beim Sternsinger-Fit-Abend unseres Dekanats und haben uns einfach mal in die Liste eingetragen", verrät Luisa Bukowac, wie es zur Teilnahme kam.

"Das erste Mal probiert und gleich dabei", sei auch Dekan Jürgen Grabetz überrascht über das Losglück gewesen. Etwas aufwendiger war es dann, innerhalb weniger Tage zu ermitteln, wer mitfahren wollte, mussten die Teilnehmer doch recht kurzfristig namentlich gemeldet werden. "Es wollten mehr mit, als es Plätze gab - am Ende haben wir ausgelost", so die 24-Jährige, die die Aktion seit vergangenem Jahr gemeinsam mit Nadja Offenloch und inzwischen auch ihrer Schwester Laura organisiert. Unterstützt werden sie dabei von Birgit Berger, die zuvor die Leitung innehatte.

"Kommt rein ins Warme", lud Kretschmann die jungen Menschen nach ihrem Einzug in den Schlosshof nach drinnen in den Marmorsaal ein. In Form von Liedbeiträgen, Hintergrundinformationen zur Aktion und drei Fragen an den Ministerpräsidenten trugen die Pfarreien zum kurzweiligen Programm bei.

Motto ohne Scheu vorgestellt

Der Hockenheimer Abordnung kam dabei die Aufgabe zu, das Motto der Aktion Dreikönigssingen "Segen bringen, Segen sein" vorzustellen, was die acht Mädchen und Jungen ohne Scheu vor dem Mikrofon meisterten - auch die siebenjährige Katrin Mues, das Nesthäkchen der Gruppe und dennoch nach drei Jahren schon sternsingererprobt. Kretschmann zitierte in seiner Ansprache Franz von Assisi: "Ein Sonnenstrahl reicht hin, um viel Dunkel zu erhellen." Er dankte den Kindern und Jugendlichen, die mit ihrem Engagement Licht in das Dunkel vieler Menschen bringen.

Dass sie für das Großereignis bereits um 6 Uhr hatten aufstehen müssen, störte weder Linus Linke noch die übrigen sieben. "Wann hat man schon die Chance hierherzukommen?", bringt die 14-jährige Lara Mayer es auf den Punkt. Dennoch verrät Luana DiCandia, dass sie im Zug, der immerhin kurz nach sieben fuhr, beinahe eingeschlafen sei. Das Fazit war eindeutig: "Ich fand alles sehr gut. Das, was die anderen Gruppen gemacht haben, und die Reden - die waren aber ein bisschen lang", plaudert die zehnjährige Sarah Mues aus dem Nähkästchen.

"Die Mädels haben im Zug die Lieder geprobt", berichtet Christian Klee ebenfalls von einer kurzweiligen Fahrt, auf der die zehn quasi inkognito unterwegs waren: "Die Gewänder hatten wir noch nicht an".

Würstchen auf Tellern mit Goldrand

Leonie Alt freute sich über die Geselligkeit im Anschluss an den Empfang: "Ich finde es schön, dass wir alle noch zusammen essen." Auf Geschirr mit Goldrand und Landeswappen gab es unter anderem Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen. Ganz besonders fanden alle acht natürlich auch die Begegnung mit dem Ministerpräsidenten. "Er ist eben eine Person, die fast jeder kennt", erklärt Sarah Mues, und Leonie Alt pflichtete bei: "Man kennt ihn aus der Zeitung, Fernsehen und Radio". Sie zeigte auch, wie reflektiert junge Menschen die Welt der Stars sehen: "Für mich wäre es schlimm, wenn ich nicht mal ganz normal einkaufen gehen könnte, ohne angesprochen zu werden". Mit Sicherheitskräften und Polizei im Hintergrund hatte Lena Hagen dennoch nicht gerechnet.

"Wir freuen uns, dass alles so gut geklappt hat", zeigte sich Laura Bukowac nach dem Essen erleichtert. Für einen runden Abschluss sorgte der Besuch von Gerlinde Kretschmann am Tisch, die nicht nur fleißig Autogramme gab, sondern berichtete, dass sie ebenfalls mit dem Zug heimfahren werde.