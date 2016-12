Das Grauen des Krieges zeigen

"Die Badischen 112er" heißt das Buch von Berthold Moser. © SZ-Repro

Darf man ein Buch über den Krieg schreiben? Über das Töten, Schlachten, die Schmerzen der Menschen, ob Soldaten oder Zivilisten? Eine Frage, die sich Berthold Moser nicht gestellt hat, als er sich vor fünf Jahren an die Sichtung eines Kartons mit Dokumenten seines Großvaters machte. Der Inhalt: Papiere von dessen und über dessen Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg. Nicht dass im der Karton, der über Umwege auf dem Dachboden des Elternhauses landete, unbekannt gewesen sei. Mit den Fotos und Gruppenbildern hatte er sich schon als Schüler befasst, sie im Geschichtsunterricht seinem Lehrer gezeigt.

Als er selbst 1986 zur Bundeswehr eingzogen wurde, erinnerte er sich an die Militärzeit seines Großvaters, der beim badischen Regiment 112 als Unteroffizier diente, der zwei Söhne im zweiten Weltkrieg verlor. Doch erst weitere 25 Jahre später entdeckte er den Karton neu, diesmal als erwachsener Mensch und mit wissenschaftlichem Eifer. Die Erlebnisse seines Großvaters, die Geschichte des Regiments 112 ließen ihn nicht mehr los und mit Akribie und Eifer machte er sich ans Aktenstudium und sammelte, was immer er über das Regiment finden konnte.

Das Ergebnis seiner Recherchen liegt nun vor, gebunden und 260 Seite stark - "Die badischen 112er, Kriegsdokumente 1914/18, Denkmal und Ehrenstätte in Donaueschingen" heißt das Buch.

Fünf Jahre lang hat Moser alle Fakten, die er über das Regiment seines Großvaters finden konnte, zusammentragen. Ob im Landesarchiv in Karlsruhe oder im Fürstlich Fürstenbergischen Archiv Donaueschingen, Moser hat eine Fülle von Material gesichtet und zu einem Werk gebündelt, dass den Schrecken des Krieges aufzeigen, die Verrohung des Menschen nachvollziehbar machen soll.

Frühere Berichte glorifizieren

Schon mehrfach, so Moser im Gespräch mit unserer Zeitung, sei die Geschichte der "112er" aufgezeichnet worden, einmal noch während des 1. Weltkriegs 1916 und einmal 1927 als Erinnerungsbuch. In beiden Fällen habe es sich um Propaganda gehandelt, um die Glorifizierung des Krieges, wobei sämtliche Verbrechen, insbesondere die der Offiziere getilgt wurden. Von "heldenhaften Kämpfen", von "tapferen, braven, armen Soldaten" sei die Rede gewesen. Erst Ende der 80er Jahre seien die Erzählungen des elsässischen Bauern Dominik Richert erschienen, "Beste Gelegenheit zum Sterben", die den wahren Überlebenskampf geschildert hätten. Ein Aspekt, dem auch Moser nachspüren möchte. Aus diesem Grund hat er seinem Buch zehn Listen beigefügt, in denen alle 3311 Gefallenen des Regiments, nach Frontabschnitten aufgeteilt und nach Heimatorten alphabetisch geordnet, enthalten sind. Damit, so Moser, rücken die Gefallenen, rückt die Geschichte in die Gegenwart vor und mahnen zu Frieden, warnen vor den Schrecken des Kriegs. Allein in Hockenheim seien sechs Menschen bei den 112er gefallen, in Mannheim waren es 59, in Heidelberg 27 - der Schrecken des Krieges wird in der Nachbarschaft heimisch.

Um den Aspekt des Persönlichen noch zu stärken, hat Moser die Geschichte des Regiments am Beispiel von fünf Menschen geschildert. Da ist zum einen sein Großvater, Albert Moser, der nach dem Krieg in seinen Beruf als Polizist zurückkehrt, als gläubiger Katholik von den Nazis drangsaliert wurde, nach Philippsburg zog, nachdem er zuvor an die Schweizer Grenze strafversetzt worden war. Nach dem Krieg wurde er von den Franzosen als Ordnungshüter in Philippsburg eingesetzt. Bis zu seiner Pensionierung 1951 blieb er Leiter der badischen Polizei. Geschildert wird auch der Lebensweg des erwähnten Dominik Reichert, der nach dem 1. Weltkrieg einen kleinen Hof bewirtschaftete, im Winter als Holzfäller arbeitete und, als die Nazis das Elsass besetzten mit seiner Familie in die Schweiz floh. 1943 wird er mit seiner Familie nach Deutschland deportiert und zur Zwangsarbeit gezwungen.

Mit einer vom Kampfgas geschädigten Lunge kam Johann Schramm aus dem Krieg nach Mannheim zurück, wo er bei der Firma Lanz als Buchhalter arbeitet. Seine Erlebnisse aus dem 1. Weltkrieg verarbeitete er in einem Fotoalbum, das sein Sohn 2014 veröffentlicht und aus dem viele der Bilder in Mosers Buch stammen. Geschildert wird auch der Lebensweg von Konrad Zahn, der nach dem Krieg schnell den Weg zu den Nazis findet, 1933 Abgeordneter im Badischen Landtag wird, von 1935 bis 9139 als Architekt arbeitet und Stadtrat in Heidelberg ist, bevor er 1939 zur Waffen-SS geht, wo er als Bataillonsführer agiert. Nach dem Krieg arbeitet er als Architekt in Heidelberg, wo er 1980 stirbt. Und noch ein fünfter Soldat, der bei den 112er diente, wird erwähnt - Hermann Göring. Der spätere Reichsmarschall diente achte Wochen in dem Regiment, bevor er es unerlaubt verließ.

Nicht nur die fünf Soldaten kommen in dem Buch zu Wort, der Enkel zitiert auch aus Befehlen, dienstlichen Schreiben und Aufzeichnungen, die den täglichen Schrecken des Kriegs deutlich machen. Und er geht auf das Denkmal in Donaueschingen ein, wo das Regiment 1919 aufgelöst wurde. Das deutsch-französische Verhältnis ist ihm ebenso wichtig, wie der Katholizismus. Erwähnt seien nur die Kriegs- und Friedensgebete der unterschiedlichen Zeiten in Deutschland.

Gegen die Heroisierung des Kriegs

Er habe keinen Roman, keine Abhandlung schreiben wollen, betont Moser. Er lässt die Dokumente sprechen und will somit der Zeit und dem ersten Weltkrieg so nahe wie möglich kommen. Den Schrecken des Kriegs greifbar zu machen, dies ist das Ziel von Moser. Deshalb hat er die von ihm in den Archiven aufgespürten Dokumente für die Öffentlichkeit zusammengefasst. Sein Wunsch wäre, das Buch würde im Schulunterricht behandelt, der Jugend vor Augen führen, dass Frieden kostbar ist. Im nächsten Jahr will er sich an einer Ausstellung in Schwetzingen beteiligen, weiter an seinem Gedanken arbeiten, aufzuklären und einer Heroisierung des Krieges entgegenzuwirken.