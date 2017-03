„Das ist schon sehr größenwahnsinnig“

Alle Bilder anzeigen Ein Selfie muss sein: Für Gabalier ist der Auftritt auf "dem Ring" was Besonderes. Redaktionsleiterin Katja Bauroth hat sich für Sänger Andreas Gabalier ins Dirndl ge-schmissen. Wenn's nach dem Österreicher geht, wimmelt es am 2. September beim Open Air auf dem Hockenheimring nur so Fans im "Trachteng'wand". © Lenhardt "Mehr geht nicht!" steht auf dem Plakat. Gabalier verspricht eine "fette Show".

"Die Überlegung, da überhaupt rauszugehen, ist schon sehr, sehr größenwahnsinnig und nicht ganz von dieser Welt, wenn man das auf meine Musik bezieht", sagt Andreas Gabalier und schaut aus der Fensterfront der Südtribünen-Ehrenloge auf den Hockenheimring. Dort, wo gerade ADAC-GT-Masters-Rennfahrer wie Patrick Assenheimer rasante Trainingsrunden in ihren 600-PS-Flitzern drehen, möchte der österreichische Volks-Rock'n'Roller am Samstag, 2. September, bestenfalls um die 100 000 Fans begeistern.

"Die Knie sind weich", gesteht er dem Gros an Medienvertretern, darunter Fernsehteams von ARD, RTL und RNF, vor seinem "persönlichen größten Konzerthighlight nicht nur 2017, sondern überhaupt". Nach seiner Ankunft in Hockenheim habe erst einmal Benzinluft auf dem "legendären Ring" inhaliert, wie er sagt. "Das ist für einen Österreicher, der im Dialekt singt, handgemachte Musik macht, schon ein kribbeliges Bauchgefühl, da im September hinausgehen zu dürfen."

Vielleicht gibt's auch neue Songs

Doch ein mulmiges Gefühl sei auch vor einem Jahr da gewesen, als es hieß: Ab ins Münchner Olympiastadion! "Das war mir von meiner dezenten dekadenten Seite, die eigentlich nur so groß ist (er bildet mit Daumen und Zeigefinger einen klitzekleinen Abstand, Anm. d. Red.) schon ein bissl zu viel und so hab' ich die Entscheidung meinem Veranstalter Manfred Hertlein überlassen und ihn in die Verantwortung geschoben. Das gilt auch für den Hockenheimring, der eigentlich eine Zusatzshow ist im Jahr 2017."

München 2016 hat sich bewährt, über 71 000 Menschen feierten den 32-jährigen Musiker, so dass die Tickets für das diesjährige Sommer-Open-Air dort genauso schnell weggingen wie für Gabaliers MTV-Unplugged-Tour. Der Mann, der mit der pfiffigen Liebeshymne "I sing a Liad für di" über seine Heimat hinaus berühmt wurde und dessen Dance-angehauchter Ohrwurm "Hulapalu" auf keiner Après-Ski- und Bierzelt-Party fehlen darf, ist der erste Österreicher, der "ausg'steckt" ("unplugged" auf österreichisch) unter dem künstlerischen Gütesiegel spielt. Den Auftakt der Akustik-Tour feiert er am Abend im ausverkauften Mannheimer Rosengarten. Geprobt hat er dafür die vergangenen Tage noch einmal intensiv in Crailsheim bei seiner Technikfirma.

Während die Unplugged-Tour eher eine ruhige Geschichte wird - Gabalier: "Schön, aber eben anders" - verspricht er Rock'n'Roll pur für den Hockenheimring: "Dann wird es ein bisschen fetter. Die Show, der Bühnenbau und ein paar Showelemente dürfen nicht fehlen." Und wie sieht's mit neuen Liedern aus?, will unsere Zeitung wissen: "Vielleicht bringe ich einen oder zwei neue Songs mit", kündigt er sein sechstes Studioalbum an, das er im kommenden Winter aufnehmen und im Frühjahr 2018 veröffentlichen möchte.

Wieder schweift sein Blick auf den Hockenheimring. Immerhin haben hier schon Robbie Williams, AC/DC und die Böhsen Onkelz gespielt, "gigantische Konzerte, die ich gegoogelt habe, aber wovon ich leider keines live sehen konnte", so Gabalier. Er lenkt das Augenmerk auf seinen großen Auftritt: "Das Ziel muss natürlich sein, dass wir dieses Gelände so voll wie es nur möglich ist anrammeln mit Dirndlkleidern und Lederhosen. Das schreit auch nach einem kleinen Guinness-Buch-Rekord", richtet er die Ansage an Veranstalter Hertlein und grinst spitzbübisch.

Größte Trachtenparty angestrebt

Warum auch nicht? Im nahegelegenen Speyer wurde schon mit der Trachten-Polonaise 2014 ein Weltrekord erzielt, als 2679 Dirndl- und Trachtenhosenträger durch die Innenstadt zogen. Zwei Jahre später stellten 200 Männer in Lederhosen und 400 Frauen im Dirndl den Tanzboden-Rekord auf. Im Allgäu kamen im Vorjahr 3134 Dirndl-Trägerin zusammen, die es ins Guinness-Buch schaffen. Also: Warum nicht die größte Dirndl- und Lederhosen-Party auf dem Hockenheimring feiern?