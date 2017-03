Das Orchester entwickelt sich ständig weiter

Der Orchesterverein Stadtkapelle Hockenheim veranstaltete in der Zehntscheune eine Ehrungsmatinee für aktive und passive Mitglieder. Seit einigen Jahren werden die Ehrungen von drei Jahren zusammengefasst, um einen schönen und würdigen Rahmen zu haben.

Nach einem schwungvollen Auftakt mit dem Saxofonquartett, bestehend aus den Musikern Johanna Bergmann, Ellen Eichele, Birgit Haak und Mathias Rothe, begrüßte Vorsitzende Gabriele Christ die Gäste der Veranstaltung. Danach wurden die zu ehrenden Musiker mit einem kleinen musikalischen Werdegang vorgestellt.

Musikalische Heimat gefunden

Die Geehrten Für 30 Jahres aktives Musizieren erhielten die Verbandsehrennadel in Gold Sandra Bierlein, Martina Borchardt, Birgit Haak, Tobias Haak, Tanja Takatsch und Thomas Treutlein. Die Verbandsehrennadel in Silber für 20 Jahre aktives Musizieren erhielten Johanna Bergmann, Kristin Bellm, Kathrin Kottler, Alexandra Marek, Matthias Rothe, Rainer Somborn und Michael Stryj. Sandra Calin, Ellen Meynerts, Karina Schneider, Martin Jacob, Kilian Schwarz, Moritz Mildenberger und Volker Oberst sind seit 10 Jahren aktive Mitglieder, dafür gab es die Verbandsehrennadel in Bronze. Die Vereinsehrennadel in Gold für passive Mitgliedschaft erhielten Gabriele Bukowac, Werner Hoffmann, Claus Lunkewitz und Karl Rupp. Mit der Vereinsehrennadel in Silber für passive Mitgliedschaft wurden Jürgen Bukowac, Manfred Christ, Helge Hettmann, Rita Fuchs, Karl Frank, Herbert Frank, Berthold Gelz, Monika und Kurt Haffner, Maria Klee, Renate und Wolfgang Leiser, Magdalena und Johannes Lienstromberg, Doris Naber, Herta Salomon, Sylvia Schränkler, Rolf Schlampp und Werner Roth geehrt. cg [mehr...]

Einige der Musiker haben in der Hockenheimer Stadtkapelle ihr Instrument erlernt, aber viele kommen aus anderen Musikvereinen im süddeutschen Raum. Diese Musiker wohnen jetzt nicht nur hier, sondern haben in der Hockenheimer Stadtkapelle eine musikalische Heimat gefunden.

Die Ehrungen für 10, 20 und 30 Jahre aktives Musizieren wurden von Karl Heinz Debatin, dem Bezirksvorsitzenden des Blasmusikverbandes Karlsruhe, vorgenommen. Eine besondere Ehrung erhielt Dominik Koch. Er wurde für zehn Jahre Dirigent bei der Stadtkapelle in Hockenheim ausgezeichnet. In dem vergangenen Jahrzehnt sorgte er dafür, dass sich das Orchester weiterentwickelte und der Klangkörper sich ständig verbesserte. Dies wurde bei gewonnenen Wettbewerben von externer Seite bestätigt.

Die Feier wurde durch einige musikalische Beiträge aufgewertet, gespielt vom Flötentrio mit Manuela Koch, Teresa Laier und Sarah Jakob, aber auch mit dem Euphoniumquartett, bestehend aus den Musikern Monica Hosken, Moritz Mildenberger, Volker Oberst und Thomas Treutlein.

Die passiven Mitglieder wurden mit der silbernen oder der goldenen Vereinsehrennadel ausgezeichnet. Dank der Unterstützung und Förderung der passiven Mitglieder kann der Verein in dieser Form geführt werden. Mit "When Johnny comes Marching Home", gespielt vom Saxofonquartett endete eine harmonische, kurzweilige Feierstunde. cg