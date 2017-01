„De Krutze“ erobert die Herzen im Sturm

An diesem Abend gab es keine Hockenheimer, keine Außergewärtige und keine Reigschmackte, sondern nur noch Glickerbacher - Arnim Töpel, der Häuptling ehrenhalber derer vom Stamm der Kurpfälzer, machte es möglich. Einen Abend lang nutzte er die Gelegenheit, im Pumpwerk Werbung für den hiesigen Dialekt im speziellen und den Dialekt im Allgemeinen zu machen.

Von Haus aus auf hochdeutsch erzogen, seine Eltern sind seit gut einem halben Jahrhundert in Walldorf Neubürger, kam der Kabarettist, Jurist und Radiomoderator in der Schulzeit erstmals mit dem hiesigen Dialekt in Berührung - "wem kerscht denn du?" - und hatte fortan zwei Seelen in seiner Brust - die zweite heißt Günda und übernimmt immer dann das Steuer, wenn sich Töpel die Kurpfälzer Krumme übers Haupt zieht und den Dialekt zum Vibrieren bringt.

Der Mann hat den Blues

Ein Abend mit Töpel, ein Abend mit Kurpfälzer Mundart - da kommt einem schnell der zweite Verfechter des hiesigen Dialekts in den Sinn - Chako Habekost. Auch wenn die zwei unterschiedliche Ansätze haben, Töpel mehr dem hintersinnigen Humor frönt, eines ist beiden gemeinsam - die Liebe zur Musik. Wo es bei Chako groovt, da regiert bei Töpel der Blues. Und, beide bringen mit ihrer Musik den Dialekt zum Schwingen. Wenn Töpel den Brown-Klassiker "This is a Man's World" anstimmt - "des is a Männerwelt" dann wird schnell klar, so was funktioniert nur im Dialekt. Und wenn er musikalisch die Endlichkeit allen Seins beklagt - "du kannscht's net hewwe" - dann klingt das fast schon wieder tröstlich, ja schon heimisch.

Mit seinem Programm "Nur für kurze Zeit" hat sich Töpel gänzlich vom Hochdeutschen entfernt, erweckt er einen Kosmos liebenswerter Figuren, vom Günda bis zum Schorle-Peda und, jüngster Sproß der Sippe, "de Krutze". Lars lebt, wo sonst, in Glickerbach und nicht nur seine Eltern, fast alles Erwachsenen und insbesondere seine Lehrer, sind Verfechter des Hochdeutschen. Doch Lars, der sich selbst auf den Namen Rottscha getauft hat, hat in seinem Opa einen Verbündeten und gemeinsam halten sie die Fahne des Dialekts hoch.

Kinderbuch geschrieben

"de Krutze" ist das erste Kinderbuch von Arnim Töpel und es ist ein herrlich komisches Buch, auch wenn es seine Zielgruppe wohl verfehlt und eher in den Händen von Erwachsenen zur Geltung kommt. Doch dies ist wohl die Absicht von Töpel, der das Buch im Pumpwerk mittels Beamer vorstellt und dabei die allerliebsten Zeichnungen präsentiert. Unschwer ist auf den Bildern zu erkennen, wessen Kind der Rottscha ist - das Alter Ego von Töpels Alter Ego Günda, the Begining of Muddarschproch.

Doch Töpel lässt an diesem Abend nicht nur Rottscha zu Wort kommen, sondern auch Kommissar Günda, genannt de Tschief, Leiter der Sokodo, der mittlerweile in vier Krimis ermittelte, aus dessen neuem Fall, "Fagrumbelung", Stig Larson lässt grüßen, gleichfalls zitiert wurde.

Und immer wieder Musik. Töpel hat sie alle dabei, seine Klassiker, von Bob Dylan "Wie en klaner bub", über Manfred Mann, "Master of Käs" bis hin zu den Doors, "Wenns Ende rum is", ja selbst den Rory Gallagher Klassiker "Million Miles away" bringt er zum Leuchten - "einfach nur an Meer". Keine Frage, der Rhythmus der Kurpfälzer Sprache strukturiert den Abend, gibt ihm seinen Sound und wenn sich Töpel selbst zum Cajon macht, dann wippt der Saal. Und ob er sich am Klavier, am Keyboard oder am Bass begleitet - die Mischung stimmt.

In dem er übrigens wie ein alter Bekannter begrüßt wurde. Nicht ohne Grund, gehört doch der Auftritt von Töpel im Pumpwerk mittlerweile für viele Besucher zum Jahresauftakt einfach dazu. Seit 17 Jahren, bekennt der Kabarettist, komme er nun in den Hockenheimer Musentempel - "und mein Publikum wird immer jünger". Was ihn zum einen erfreute, sich zum anderen aus seiner Sicht leicht erklären lässt - "die kommen mit ihren Eltern."

Ruckzuck ist die Zeit rum, ist "alles gloffe", und stimmt Töpel seine Zugabe an, die an diesem Abend ein Muss ist "de Günda", ein Lied, das Anfang der 90er auf den Markt kam. Doch damit ist es lang noch nicht vorbei, auch Elvis schaut noch kurz vorbei und stimmt mit Töpel in die Erkenntnis ein, "du musch gfunne werre", bevor dieser die Gäste mit "hommzus" in die Nacht entlässt.