Dem DRK zu neuer Kleidung verhelfen

Seine rollende "Parkettklinik" würde Stefan Klewe nicht dem DRK spenden - so weit geht die Unterstützungsbereitschaft dann doch nicht, dass er sich von seinem originellen Einsatzfahrzeug trennen würde, das vor 28 Jahren einmal als Mannschaftstransporter der Rotkreuzler in Dienst gestellt wurde und seit April für Erste Hilfe am Holzboden rollt. Doch dass er mit seiner Weihnachtsaktion das Rote Kreuz unterstützt, war für ihn und seinen Partner Eddy Keilbach keine Frage. Einmal mehr haben die beiden Geschäftsführer von Zweik, dem Meisterbetrieb für Bodenbeläge, beschlossen, auf Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden zu verzichten und stattdessen eine Spende zu leisten.

Als reges Mitglied im Hockenheimer Marketing Verein (HMV) sollte es in diesem Jahr ein Mitglied im HMV sein, das von der Leistung profitiert. Mit Hilfe von HMV-Geschäftsführer Thomas Schmitt war die Wahl schnell getroffen. Der DRK- Ortsverein kann die Unterstützung gut gebrauchen, unterstrich Vorsitzender Sven Fillinger bei der Übergabe an der Rettungswache: "Wir sind, wie alle Ortsvereine bundesweit, gerade dabei, die Dienstkleidung umzurüsten auf Orange. Da wir dafür pro Person 300 Euro benötigen ist, das unterm Strich eine gewaltige Summe, die wir dafür aufwenden müssen."

"Das DRK ist eine so wichtige Institution, da war klar, dass wir hier gerne Unterstützung leisten", unterstreicht Klewe. "Ich finde, es ist eine schöne Sache, wenn unsere gewerblichen Mitglieder den Vereinen in unseren Reihen etwas Gutes tun", lobt Schmitt. Unter den 100 Mitgliedern seien neben 50 Privatpersonen auch ein Dutzend Vereine, die sich für die Stadt engagieren. mm