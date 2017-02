Den „Smooth Operator“ von allen Fesseln befreit

So viel Freiraum bleibt selten, wenn die Acoustic Rock Night im "Güldenen Engel" spielt: Fabian Thomas (v. r.), Stefan Stroh, Jens Kremer, Holger Schell, Jochen Götzmann und Oliver Brenner begleiten Rebecca Schell bei "Strong enough".

Doppel-Dinner war gestern - inzwischen ist die Acoustic Rock Night beim Viererpack angekommen, wenn es um die Kombination von vier Gängen Speisen und fünf Runden Musik geht. Sieben Jahre und einen Tag, nachdem sie mit ihrer nur wenig kleineren Formation Acoustic Diaries die erfolgreiche Reihe der Musik-Dinner im "Güldenen Engel" aus der Taufe gehoben hat, stießen Rebecca Schell und ihre elf Mitstreiter in neue Dimensionen vor.

Allerdings ist die Band vernünftig genug, nicht jedes Mal mitzuessen. Und die vier Konzerte sind auf zwei Wochenenden mit einem guten Monat Abstand verteilt. Komplett ausverkauft sind sie seit langem. Das hat wohl seine Gründe. Einer ist sicher die große Bandbreite der 33 Titel, die die Acoustic Rock Night in den fünfeinhalb Stunden spielt.

Sie umfassen die stets mit einem Augenzwinkern angekündigten "Klassiker" wie "Hotel California", "Stairway to heaven" und "Imagine" ebenso wie jüngere Nummern, etwa James Bayes sanftem "Let i go", das mit viel Groove der Rhythmusgruppe angereichert wird. Das große Zeitfenster gibt den drei Stimmen genügend Zeit, sich ihrer Favoriten anzunehmen. Bei Daniel Würfel ist das Billy Joel, neben "Piano Man" bietet "New York state of mind" großes Soundkino.

Aufgedrehter "Smooth operator"

Jessica Simon ist erklärter Zaz-Fan, diesmal singt sie "Sous le ciel de Paris" ohne pantomimische Begleitung, erweist der früh verstorbenen Eva Cassidy mit "Wayfaring stranger" ihre Reverenz. Höhepunkte im Programm sind ihre beiden Sade-Titel. Das bewegende "Jezebel" veredelt Angie Weiss mit ihrem Saxofon, in die entfesselte Version von "Smooth operator", die erste Zugabe, packt die ARN eine Menge Percussion.

Rebecca Schell widmet sich einerseits altbekannten Titeln wie Patti Smiths "Because the Night", dem die Zwölferbande stets einen Latin-Touch gibt, weicht aber auch mal von beliebten Traditionen ab, indem sie von Evanescence eben nicht "Bring me to life" singt, sondern "My immortal" - eine "total depressive Nummer, damit ihr nicht total ausflippt", wie sie lachend erklärt.

Die drei Vokalisten spielen sich diesmal nicht ganz so ausgelassen die Bälle bei der Moderation zu wie auf größeren Bühnen - schließlich befindet man sich in einem altehrwürdigen Gasthaus, und weder der Wildkräutersalat mit Gewürzbirne und gratiniertem Ziegenkäse noch die geschmorte Rinderroulade mit Rotkraut und Kartoffelbonbon soll zu weit in den Hintergrund gedrängt werden.

Angie Weiss steht mit ihrem Saxofon zweimal im Fokus: bei David Sanborns gefühlvoller Komposition "The Dream" und bei Santanas "Europa", mit dem das Dessert aus Rotweincreme, einer salopp "Milchschnitte nach Art des Hauses" getauften Käsesahne-Miniatur und Obstsalat eingeleitet wird. Den "Song für Vegetarier" bleibt die Acoustic Rock Night zwar schuldig - doch alles andere liefert sie wie immer auf den Punkt.