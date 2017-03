Altlussheim. Der Musikverein lädt am Sonntag, 2. April, um 15 Uhr zu einem musikalischen Nachmittag im Bürgerhaus ein. An diesem Nachmittag werden die Gruppen des Musikgartens, der musikalischen Früherziehung und der Blockflöten-Kinder ihr Können vorführen. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

Ab dem Alter von 18 Monaten können bereits die Kleinsten zusammen mit einem Elternteil im Musikgarten durch Bewegungs- und Rhythmusspiele an die Musik herangeführt werden. Die Stufe der musikalischen Früherziehung (Kinder ab drei bis sechs Jahren) schließt sich dem Musikgarten an. Die Ausbildung an der Blockflöte bildet eine hervorragende Grundlage zum Erlernen eines Instruments, teilt der Musikverein mit.

Dieser Nachmittag soll, so der Musikverein, Gelegenheit geben, sich ein Bild über die Ausbildung der Kleinsten machen zu können. Die Ausbilder stehen für Fragen zur Verfügung. Alle Interessierten sind eingeladen. zg