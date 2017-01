Obstbaumeister Peter Burger erläutert beim Obst- und Gartenbauverein am Donnerstag, 2. Februar, 19 Uhr, in der Zehntscheune im theoretischen Teil des Schnittkurses anhand von Schaubildern die Schnittmaßnahmen an Obstbäumen und Sträuchern. Beim praktischen Schnittkurs am Samstag, 4. Februar, 10 Uhr, im Vereinsgarten am Stiegwiesenpark geht er auf Erziehungs- und Erhaltungsmaßnahmen ein.

Für den Schnitt im Winter sprechen mehrere Gründe. So ermöglicht er die Ausführung von Korrekturen, die durch das Wachstum in den Sommermonaten erforderlich wurden. Außerdem ist eine gute Beurteilung des Baumzustandes möglich.

Zum Kurs sind alle Mitglieder und "Neuinteressierte" eingeladen, die Teilnahme ist kostenlos. ska