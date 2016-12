Der Ring bei Nacht – die andere Testfahrt

Nach der Absage der Formel 1 in Deutschland für das Jahr 2017 wird oftmals die Frage gestellt, was geschieht eigentlich außerhalb des Rennzirkusses mit den Veranstaltungsstätten. Der Nürburgring durchlebt ja derzeit eine sehr wechselvolle Phase. Was nun bedeuten solche Veränderungen und wie und wovon lebt der Hockenheimring, der ja auch ein wichtiges Wirtschaftsunternehmen der Region (Hockenheim-Ring GmbH) ist, eigentlich in der übrigen Zeit? Wir sind dieser Frage nachgegangen und haben eine der spannenden Aktivitäten kennengelernt.

Der Ring lebt und das nicht nur am Tag. Lebendig kann es auch bei Dunkelheit werden, so zum Beispiel bei Testfahrten. Aus eigenem Erleben dürften viele Autofahrer die ADAC-Trainings kennen. Private Anbieter führen daneben für Firmen und deren Mitarbeiter Workshops und Fahrertrainings zur sicheren und ökonomischen Fahrweise durch. Verkehrssicherheit, Materialschonung und Kraftstoffersparnis zu erreichen, das sind hier die Ziele. Auch von Auto-Fachzeitschriften wird der Ring zu Testfahrten genutzt. Daneben gibt es eine Vielzahl von kleineren Veranstaltungen rund um die Motorisierung.

Die Wissenschaft nutzt den Ring

Das renommierte KIT (Karlsruher Institut für Technologie), eine in der Welt der Wissenschaft sehr bekannte Hochschule, verhalf uns dabei zu einem speziellen Nachterlebnis. Eines der Institute forscht zu den Themen "sehen und gesehen werden". Die Wissenschaftler beschäftigen sich unter anderem mit für Laien so sperrigen Themen wie "Organische Photovoltaik, Optoelektronik, Dünnschichtphotovoltaik, Lichttechnik und optische Technologien im Automobil". Dazu gehören von der ambienten Innenraumbeleuchtung bis zu allen Lichtfunktionen am Auto, wie zum Beispiel Warnleuchten und neuen Scheinwerfersystemen, viele Untersuchungsreihen, die uns als Autofahrer direkt betreffen. So hat sich bestimmt jeder Verkehrsteilnehmer schon einmal geblendet gefühlt.

Blendung bei Nacht

Bei Gesprächen unter Autofahrern kommen neben den Themen PS, Benzinverbrauch, Dieselgate und Design, gerade jetzt bei schlechteren Witterungsverhältnissen und früher Dunkelheit auch unweigerlich die unangenehmen Erinnerungen an Blendung durch entgegenkommende Fahrzeuge - Stichwort blaues Licht - auf. Nachts auf der Landstraße fühlen sich viele insbesondere durch Xenon- oder LED-Scheinwerfer behindert. Augenärzte raten aus ihrer Sicht zu entsprechenden Maßnahmen wie zu einer Augenuntersuchung und zur Prüfung, ob eine Brille Abhilfe schaffen kann.

Kann man aber unabhängig davon, eigentlich mit Sicherheit sagen, welche Lichtquelle geblendet hat oder ob es noch andere Einflüsse waren? Die Fragestellung verdeutlicht, dass es nicht nur einen Grund für Blendung gibt. Wissenschaftler testen daher unterschiedliche Lichtquellen für eine "Blend-Bewertung" von Kfz-Scheinwerfern. Hintergrund dieser Forschung sind zwei Fragestellungen, nämlich die der physiologischen und der psychologischen Blendung. So wird untersucht, inwieweit Halogen-, Xenon- und LED-Scheinwerfer blenden, obwohl sie richtig eingestellt sind. Hier müsse man klar differenzieren, so die Wissenschaftler. Die physiologische Blendung trete auf, wenn die Beleuchtungsstärke des entgegenkommenden Fahrzeugs zu hoch sei. Obwohl dabei objektiv eine Blendung vorliegt, muss diese vom geblendeten Fahrzeugführer gar nicht als Stress wahrgenommen werden. Die psychologische Blendung dagegen, sei diejenige, die der Fahrzeugführer als Belastung empfinde.

Treffpunkt Baden-Württemberg- Center am Hockenheimring: Die Tests erfordern Dunkelheit, deshalb werden den Teilnehmern Testzeiten mit Beginn 20.15 und 23 Uhr angeboten. Nach einem Sehtest besteigen die Probanden zusammen mit einem Wissenschaftler einzeln das Versuchsfahrzeug, das vollgepackt ist mit Technik. ADAC, Motorradtester und andere Nutzer haben inzwischen den Ring freigemacht.

Begegnungssituationen simuliert

Es geht los mit den Vorbeifahrten. Und dann blitzen schon Gegenscheinwerfer in der Dunkelheit auf. So geht das jetzt bei jeder Vorbeifahrt und immer werden dabei die Messdaten festgehalten. Die Fahrten sind durchaus anstrengend und im wahrsten Sinne des Wortes erhellend. Die Tester sind auf die Ergebnisse gespannt, die wissenschaftliche Einordnung erfolgt später im Institut in Karlsruhe. Die Verkehrsteilnehmer, in welcher "Funktion" sie auch unterwegs sind, ob als Fußgänger, Autofahrer oder Radfahrer, werden auf jeden Fall von der Untersuchung profitieren.

Der Hockenheimring ist bei solchen Gelegenheiten im Dienste der Wissenschaft, weil die Testreihen im normalen Straßenverkehr zu gefährlich wären, darum werden solche und ähnliche Aktionen immer wieder durchgeführt.

Auf die Studie wurde übrigens durch einen Artikel in der Schwetzinger Zeitung hingewiesen. Das Erlebnis, auf dem abgesperrten Ring aktiv mitzumachen und einen, wenn auch sehr kleinen Teil zu einem Wissenschaftsprojekt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr beizutragen, kann sicherlich für manchen Leser ein spannender Ausflug zum Ring sein. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht.