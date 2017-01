„Der Zusammenhalt ist einzigartig“

Bis auf den letzten Platz besetzt war die Neujahrsfeier mit Ehrungen der DJK-Leichtathletikabteilung, die zum zweiten Mal im katholischen Gemeindezentrum St. Christophorus stattfand. Abteilungsleiter Andreas Scholl begrüßte dazu bei Kaffee und Kuchen die Eltern, Großeltern und Geschwister der erfolgreichen Athleten im proppenvollen Festsaal. Noch bevor Scholl mit den Ehrungen begann, hatte Juli Wollschläger mit "Pausenlos" und "Circle of Life" von Elton John an der Klarinette ihren ersten vielbeachteten Soloauftritt.

Anschließend holte der Leichtathletikchef die Mannschaft des Jahres, das Mädchenteam der U12, auf die Bühne, die den Kreispokal gewann und in Konstanz hochverdient badischer Mannschaftsmeister wurde. Bei den Jungs wurde die Bubenmannschaft der U14 zur Mannschaft des Jahres mit dem begehrten Glas-pokal von ihren Trainerinnen Lisa Scholl, Nathalie Bock und Alina Baumann gekürt.

Teams sorgen für Freude

"Noch nie haben sich alle vier Leichtathletikteams unserer kleinen DJK für eine badische Mannschaftmeisterschaft qualifiziert. Das macht mich total stolz", bedankte sich der Abteilungsleiter in erster Linie bei Claudia Schäfer, "die eine logistische Meisterleistung vollbrachte und in Konstanz die notwendigen Hotels für die Übernachtung für den 40-köpfigen DJK-Tross in kürzester Zeit buchte".

Mit dem Bewegungslied "Von Kopf bis Fuß" von der Kinderleichtathletikgruppe unter der Leitung von Claudia Schäfer, Marlene Lösch und Maren Ryll wurden die Ehrungen kurzzeitig unterbrochen. Danach wurde Linea Kränert als Nachwuchssportlerin des Jahres ausgezeichnet, die auch als Nummer eins in der BLV-Bestenliste im Ballwurf geführt wird. Bei den Jungs war Levin Stoklas in seiner ersten Wettkampfsaison der Aufsteiger des Jahres und sorgte als Elfjähriger in der Altersklasse U14 im Ballwurf, Sprint und Weitsprung mit mehreren Topplatzierungen ordentlich für Furore.

Begeisterung löste der anschließende Sketch "Rechnen will gelernt sein" mit Maren Ryll, Anna Janyska und Nathalie Ryll aus, bevor die DJK-Sportler des Jahres geehrt wurden. Als Sportlerin des Jahres wurde Nathalie Ryll auserkoren, die etliche Top-Ten-Platzierungen im Drei-und Vierkampf erzielte und nun in den F-Kader nominiert wurde. Auch Finn Wollschläger war in der abgelaufenen Saison überragend und wurde erwartungsgemäß zum Sportler des Jahres gekürt. Mit seinen Kreismeistertiteln über 800 Meter und 2000 Meter sowie den Gewinn der Waldlaufmeisterschaft führt der 14-Jährige auch die BLV-Bestenliste über 2000 Meter an.

"Wir haben eine ganze Menge hochkarätiger Athleten in unseren Reihen, die sich durch Trainingsfleiß und dem notwendigen Ehrgeiz auszeichnen, so dass es natürlich nicht ganz einfach war, die richtige Entscheidung zu treffen", so der Cheftrainer Bernhard Schäfer.

Montagsgruppe singt

Anschließend stand die Verleihung der Mehrkampfnadeln 2016 (siehe Infobox) auf dem Programm, noch bevor die Montagsgruppe als Backgroundtänzer mit "I sing a Liad für di" für die Generalprobe "Andreas Gabalier" vorzeitig nach Hockenheim holte.

Der DJK-Sonderpreis ging an die süddeutsche und deutsche Vizemeisterin der U16 im Weitsprung und im Block Sprint Sprung, Anna Janyska. Die 15-jährige Ausnahmeathletin ist zudem in Baden mit mehreren Meistertiteln im Siebenkampf und Weitsprung das Maß aller Dinge. Bei den Jungs wurde der 16-jährige Tim Auer, der den Engelhorn Sports Laufcup 2016 sowie mehrere Cross-und Langstreckenläufe gewann, mit dem Sonderpreis ausgezeichnet. Tosenden Applaus erhielt anschließend "Special Guest" Peter Neff, der mit seinen Gymnastiktänzerinnen mit dem Queen-Hit "Radio Ga Ga" für wahre Begeisterungsstürme sorgte und den Festsaal zum Beben brachte. Danach stand noch die Ehrung der Trainer auf dem Programm.

Teamgeist schweißt zusammen

"Da Erfolg nicht von ungefähr kommt", wie der Abteilungsleiter betonte, wurden die Trainer Lisa Scholl, Nathalie Bock, Alina Baumann, Marlene Lösch, Maren Ryll, Peter Neff, Gunter Giloy, Heike Scholl, Claudia und Bernhard Schäfer sowie "Aushilfstrainerin" Andrea Klee, ohne deren ehrenamtliches Engagement die zahlreichen Erfolge nicht möglich gewesen wären, mit einer kleinen Aufwandsentschädigung bedacht,.

Abschließend bedankte sich Andreas Scholl bei allen Sponsoren und den engagierten Eltern für die unzähligen Fahrdienste zum Training und zu den Wettkämpfen: "Der Zusammenhalt und der Teamgeist in unserer Abteilung sind einzigartig und schweißt uns mit unseren neuen Armbändchen noch mehr zusammen, so dass wir auch 2017 nahezu unschlagbar sind."