Die Elternbeiträge steigen weiter an

Die Elternbeiträge für Kindertagesstätten werden weiter steigen. Der Gemeinderat votierte mit den Stimmen von CDU, FWV, Grünen und FDP für eine maßvolle Erhöhung der Gebühren zum 1. September. Die SPD sprach sich gegen eine Anhebung der Elternbeiträge aus.

Angestrebt wird ein Kostendeckungsgrad (KDG) durch die Eltern von 20 Prozent - innerhalb der nächsten sechs Jahre. Die letzte Erhöhung fand im vergangenen Sommer statt. Der jetzt beschlossene Anstieg zum neuen Kindergartenjahr beläuft sich bei den U-3-Kindern auf rund zwölf, bei den Ü-3-Kindern auf sieben beziehungsweise drei sechs Prozent.

Auch Kasse der Eltern betrachten

Stefan Kalbfuss, Leiter des Fachbereichs Soziales, Bildung, Kultur und Sport, brachte zum Ausdruck, dass der Gemeinderat und damit die Stadt den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände (20 Prozent Kostendeckungsgrad) folgen wolle. Schon mit den Erhöhungen in 2016 sollte der KDG auch durch eine Veränderung der Sozialstaffelung verbessert werden. Mit den vorgelegten Berechnungen würden die Elternbeiträge über einen Zeitraum von sechs Jahren so angepasst, dass neben den zu erwartenden tarifrechtlichen Kostensteigerungen auch eine Verbesserung des KDG erreicht werde.

Dabei werde eine jährliche Platzkostensteigerung von 2,5 Prozent angenommen und der Fokus bei der Erreichung des Kostendeckungsgrads auf Gewichtung der Beitragszahler für die jeweils in Anspruch genommene Betreuungsart gelegt.

Stadträtin Ingrid Trümbach-Zofka sprach sich für die SPD-Fraktion gegen die Erhöhung aus. Ihr war auf der einen Seite zwar klar, dass die Kasse der Stadt entlastet werden solle, auf der anderen Seite müsse man aber auch die Situation der Eltern und deren Kasse betrachten: "Wir haben die Gebühren am 1. September 2016 schon massiv erhöht und zwar vor allem im Bereich der unter Dreijährigen, nämlich um 20 Prozent. Ein Jahr später wollen wir jetzt wieder erhöhen und zwar zwischen drei und sieben Prozent und bei den unter Dreijährigen zwölf Prozent".

Das gehe, so Trümbach-Zofka, nicht. Als Beispiel führte sie die Kosten für ein Kind unter drei Jahren an, das mit Verpflegung den ganzen Tag im Kindergarten ist: vor September 2016 437 Euro, ab September 2016 511 und ab September 2017 570 Euro. Bei zwei Kindern, eines unter und eines über drei Jahre, liege man ab September bei 806 Euro (ganzer Tag mit Essen).

Vertagungsantrag abgelehnt

Die Sozialdemokratin riet, die Gebühren in der Region anzuschauen (zum Teil deutlich günstiger als in Hockenheim) und stellte fest, dass Hockenheim im Gegensatz zu anderen Orten keine soziale Staffelung habe, bei der die Gebühren für sozial schwächere Familien reduziert werden. Wenn das Land Baden-Württemberg schon nicht die Zuschüsse an die Städte und Gemeinden für die Kinderbetreuung erhöhe und diese damit, wie bei vielem anderen auch, im Regen stehen lässt, "sollten wenigsten wir als Kommune nicht nur an die Kassenlage denken. Und ganz speziell unsere Kinder sollten uns das wert sein". Ingrid Trümbach-Zofka forderte den Gemeinderat dazu auf, diesen Tagesordnungspunkt noch einmal zu überdenken und von der Tagesordnung zu nehmen.

Damit stieß sie allerdings auf Granit. CDU-Fraktionssprecher Markus Fuchs erinnerte daran, dass das Thema im Ausschuss behandelt worden sei. Außerdem warf er der Sozialdemokratin vor, öffentlichwirksam einen Antrag zu stellen. Das sei nicht fair. Auch Fuchs' Fraktionskollege Patrick Stypa meinte, dass sich die SPD hätte vorher äußern müssen. Die Gelegenheit dazu sei ja da gewesen. Adolf Härdle, Fraktionssprecher der Grünen, meinte, dass das Thema permanent diskutiert werde. Die vorgeschlagene Erhöhung liege weit unter den erwähnten 20 Prozent und sei sinnvoll.

FDP-Sprecher Michael Gelb brachte zu Ausdruck, dass die Erhöhungen maßvoller ausgefallen wären, wenn man Entscheidungen in der Vergangenheit nicht so oft hinausgezögert hätte. Maßvoll ist die Erhöhung nach Meinung der FWV-Fraktionssprecherin Gabi Horn. Das Thema sei mehrfach besprochen worden. Außerdem könne das Defizit nicht von allen Bürgern getragen werden. Marina Nottbohm (SPD) erinnerte daran, dass die Kindergärten auch einen Bildungsauftrag hätten. Das sollte man nicht vergessen.

Zu Wort meldete sich auch Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg. Es handele es sich um eine maßvolle Erhöhung, gestreckt auf sechs Jahre. Das sei gerecht.

Die neuen Gebühren

Die neuen Gebühren ab 1. September: Regelgruppe Ü 3: 126 Euro (2 Kinder 101 Euro, 3 Kinder: 76 Euro, 4 Kinder: 51 Euro/alt: 117, 94, 71 und 47 Euro). Verlängerte Öffnungszeiten Ü 3: 157, 126, 95 und 63 Euro (146, 117, 88 und 59 Euro). Ganztagsbetreuung Ü 3: 322, 258, 194 und 129 Euro (312, 250, 188 und 125 Euro). Regelgruppe U 3: 247, 198, 149 und 99 Euro (220, 178, 132 und 88 Euro). Verlängerte Öffnungszeiten U 3: 314, 252, 189 und 126 Euro (280, 224, 168 und 112)). Ganztagesbetreuung U 3: 494, 396, 297 und 198 Euro (441, 353, 265 und 177 Euro). Das Essensgeld erhöht sich pro Kind von 70 auf 76 Euro.