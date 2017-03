Die Kombination macht ihnen keiner nach

Volles Haus und von Beginn an eine tolle Stimmung auf der Kleinkunstbühne: Alex Auer und seine vier musikalischen Begleiter, die Band Lava, rockten mit ihrem "Song-Recycling der besonderen Art" erneut das Pumpwerk.

Einmal mehr bewiesen die fünf Jungs - dass sie ihre Instrumente beherrschen, ob im perfekten Zusammenspiel oder bei ihren ausgiebigen Soli. Man merkt den Musikern eben an, das sie keine Neulinge sind, sondern bereits mit vielen Musikprofis wie Xavier Naidoo oder den Busters zusammengearbeitet haben.

Es ist die sehr spezielle Songauswahl und deren Interpretation, die Lava von vielen anderen Coverbands unterscheidet. Da werden Klassiker wie "The harder they come" von Jimmy Cliff und "Video killed the Radio Star" der Buggles munter gemischt mit neueren Songs wie "Run like a River". Da treffen Kool and the Gang auf Pink Floyd und Charlie Winston auf die Creedence Clearwater Revival Band - ein Mix, der das Publikum immer wieder begeistert von dem eingespielten Quintett.

Logische Konsequenz: Erst nach einigen Zugaben und zu fortgeschrittener Stunde werden die Künstler in ihren wohlverdienten Feierabend entlassen. mvo