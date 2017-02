Die Mädels brauchen Kollegen am Mikrofon

Alle Bilder anzeigen Mit Jungs am Mikro neue Songs singen: Katha Holz freut sich drauf. © Tobias Zeller Bislang ist der Gesang reine Frauensache - hier Laura Birkenmeier. © Tobias Zeller Freut sich auf männliche Mitsänger bei Echtzeit: Nadine Stohner. © Tobias Zeller

Hockenheim/Reilingen. "Es gibt viele junge Leute, die zuhause im stillen Kämmerlein singen - bei uns können sie zeigen, was sie können." Jens Kreft, E-Bass-Dozent an der Musikschule Hockenheim und Leiter der dortigen Rock- und Popabteilung, ist sicher, dass es genug Gesangstalente gibt, die die beiden Musikschul-Bands Echtzeit und New Project verstärken könnten - wenn sie sich nur trauen. Die Gelegenheit dazu bietet ein "Voice Casting" am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr in der Schiller-Schule in Reilingen.

Seit über einem Jahrzehnt gibt es die von Annelie Bayer gegründete Rock- und Popabteilung, die Kreft vor zweieinhalb Jahren übernommen hat. In den Ausbildungsbands lernen junge Menschen von einem Lehrer mit 35 Jahren Bühnenerfahrung, wie die Zusammenarbeit in Musikgruppen funktioniert. "Das erspart ihnen sehr viel Zeit beim Rumprobieren", erläutert Kreft.

Bloß kein Lampenfieber haben

Die Mitglieder von Echtzeit und New Project seien "eine lockere Truppe, die Spaß haben will", und ebenso sollten interessierte Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren das Casting angehen, rät der Dozent. "Es gibt keine Stühle, die sich drehen oder nicht, und keine Jury, die die Kandidaten vielleicht runterputzt", beteuert er. Es werde auch keine Gesangsausbildung oder Schulchor-Erfahrung erwartet - beides schadet aber nicht.

Jens Kreft würde sich besonders freuen, wenn sich junge Männer vorstellen, denn die fehlen derzeit völlig an den Mikrofonen. Das schränke die Titelauswahl ein, auch wenn die Sängerinnen vieles ausgleichen. Wer in die Bands hineinwachsen möchte, sollte einfach mit Kreft Kontakt aufnehmen, um zwei Stücke abzusprechen, die die Band vorbereitet, um die Interessenten beim Casting zu begleiten. Willkommen sind auch neue Instrumentalisten. mm