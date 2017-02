Die Narren erwartet eine sonnige Tour

Der Zug kommt - und das Wetter spielt mit. Nach den heftigen Böen der vergangenen Tage legt sich zum heutigen Auftakt der tollen Fasnachtszug-Tage pünktlich der Wind, die Sonne zeigt sich und die Temperatur wird mit etwas Glück zweistellig, wenn sich die große Hockenheimer Narrenparade um 13.31 Uhr in Bewegung setzt. 71 Zugnummern hat der neue Veranstalter, der Hockenheimer Marketing Verein, gemeldet - doch viele Nummern bestehen aus mehreren Fußgruppen samt Motivwagen.

Großes Finale auf Marktplatz

Los geht's in der Unteren Hauptstraße. Die Fasnachter schlängeln sich über die Obere Hauptstraße, Rathausstraße, Marktplatz und die Jahnstraße bis zur Heidelberger Straße, wo der Zug hinter der Feuerwache endet. Das große Finale mit Siegerehrung findet mit Musik und Unterhaltung ab circa 17 Uhr auf dem Marktplatz statt. Die Wagen vom Club BKA 02 und Abi '92 sorgen für viel Stimmung, während die besten Ideen prämiert werden. Der erste Preis bei den Wagen beträgt 500 Euro, bei den Gruppen 350 Euro.

Ob "Märchenallerei", "Viva Espana", gleich bis in die USA zu "Trump - Make the wall great again!" oder der "Flucht ins All": Bei den unterschiedlichen Mottos der Teilnehmer bleibt kaum ein Thema unbearbeitet. Fünf Musikkapellen, elf Karnevalsvereine, 25 Fußgruppen und 30 Motivwägen feiern unter Zugmarschall Konrad Krämer mit den Besuchern.

Der Sanitätsdienst hat sein Lagezentrum in der Stadthalle. Im Vorjahr feierten 20 000 Besucher ausgelassen bei strahlender Sonne. mm/sr