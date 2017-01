Die Polizei, dein Freund, Helfer und Reise-Retter

Nussecken als leckeres Zeichen des Danks: Ruth Reichardt (Mitte) versorgt Elisa Riegler und Bernhard Ballermann mit Feingebäck. Dass die Polizei in der Öffentlichkeit so häufig kritisiert wird, findet die 82-jährige Hockenheimerin unerträglich.

Dass Ruth Reichardt Nussecken backt für Menschen, die gegen 5 Uhr in der Frühe bei ihr Sturm klingeln, ist eher die Ausnahme. Im Fall von Bernhard Ballermann und Elisa Riegler war es der 82-Jährigen allerdings ein großes Bedürfnis, mit einer großen Schüssel des Feingebäcks ihre Dankbarkeit für den morgendlichen Weckruf auszudrücken. Denn der Polizeikommissar vom Revier in der Werderstraße und seine junge Kollegin haben der Hockenheimerin ihren Silvesterurlaub in Slowenien gerettet, indem sie weit mehr als ihre Pflicht taten.

Ruth Reichardt kann inzwischen darüber schmunzeln, wenn sie an den "Besuch" am Morgen des 29. Dezember denkt. An jenem Donnerstag hatte das noch ganz anders ausgesehen - für alle Beteiligten. Ballermann und Riegler waren vom Funklagezentrum zum Haus der rüstigen Seniorin geschickt worden, weil deren Freundin Jutta sich ernsthafte Sorgen um sie machte. Denn die beiden Damen hatten eine Reise in die Julischen Alpen gebucht, und Ruth Reichardt war nicht erreichbar, als sie abgeholt werden sollte.

Für die Einsatzkräfte steht bei einer solchen Beschreibung eine "hilflose Lage" im Raum. Ruth Reichardt ist seit drei Jahren Witwe und lebt allein in der Wohnung, sie hätte gestürzt sein oder gesundheitliche Probleme haben können.

Ob diese Polizisten echt sind?

Ein solch ernster Grund steckte allerdings nicht dahinter, dass sie weder dem Taxi zur Busabfahrt noch der Polizei öffnete - die reiselustige Rennstädterin hatte schlicht ihre Abfahrt einen Tag später "gespeichert". "Ich war total auf Freitag eingestellt, wollte an diesem Donnerstag noch auf eine Beerdigung gehen und hatte für abends Theaterkarten", blickt sie zurück und kann sich noch immer nicht recht erklären, wie es bei ihr zu dieser "Verschiebung" kam.

Tatsache war jedoch: Sie lag im Tiefschlaf, als es zweimal klingelte - und das auch noch an der falschen Klingel: "Mein Schlafzimmer liegt im Parterre, aber mein Name steht auf dem mittleren Klingelknopf." Gut, dass sich Polizeimeisteranwärterin Elisa Riegler dazu entschied, einfach mal alle Klingeln parallel zu bedienen. Denn da wurde Ruth Reichardt wach und trat ans Fenster, sah die Taschenlampen der Polizisten - und fragte sich zunächst: "Sind die echt?"

Nachdem auch ein Streifenwagen auf der Straße stand, entschied sie sich, den Rollladen ein Stück hochzuziehen und das Fenster zu öffnen, um resolut zu fragen: "Was ist denn los?" Die Antwort "Polizei. Machen Sie die Tür auf, ich will sie ganz sehen!" werde sie wohl nie vergessen, sagt die kaufmännische Angestellte im Ruhestand.

Besonnen Notfallnummer gewählt

Also sei sie barfuß und im Nachthemd zur Tür gegangen, wo Bernhard Ballermann (er hatte die bereits zur Türöffnung angeforderte Feuerwehr wieder abbestellt) sie aufklärte, dass ihre Freundin sie vermisse, weil sie nicht zur Busabfahrt erschienen sei. "Aber die ist doch erst morgen", antwortete Reichardt im Brustton der Überzeugung. Da hatte der 39-jährige Polizeibeamte ganz andere Informationen und bat, die Reiseunterlagen sehen zu dürfen. Und da stand tatsächlich: Abfahrt am Donnerstag um 4.20 Uhr!

"Von da an war ich wie in Schockstarre", erinnert sich die leidenschaftliche Sängerin, die keinen Ton mehr herausbrachte, während Ballermann die Notfallnummer auf dem Schreiben des Reiseveranstalters entdeckte und anrief. Schnell war geregelt: Ein Taxiunternehmen würde Ruth Reichardt - die ihren Koffer zum Glück schon gepackt hatte - abholen und den Bus am Haltepunkt Nürnberg einholen, so dass sie zusteigen konnte. Die Extrakosten von 250 Euro nahm sie gerne in Kauf, und das Taxi erreichte den Bus zwei Minuten vor dessen Abfahrt. Erst als sie neben ihrer höchst erleichterten Freundin saß, fiel ihr ein: "Ich habe mich nicht einmal bedankt!"

Das tat sie gleich nach ihrer Rückkehr von fünf herrlichen Tagen. Sie rief Revierleiter Manfred Krampfert an: "Ich muss Ihnen mal sagen, was Sie für tolle Leute haben!" Der wusste das schon, freute sich aber dennoch über die Rückmeldung. Und machte deutlich, dass eine materielle Belohnung nicht zulässig sei. Nussecken fallen aber - zur Freude der Revierkollegen - nicht in diese Kategorie.