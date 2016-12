„Die Rollifahrer kommen sonst doch nicht raus“

Die Hebebühne macht's möglich: Busfahrer Andreas Robrahn hebt Siegfried Landerer mit dessen Elektrorollstuhl in den Spezialbus. Robrahn ist dessen Stammfahrer und auch gerne bereit, zur Sicherung der Rollis auf dem Boden zu kriechen. © Lenhardt

Siegfried Landerer ist stolz auf seinen VdK. Dass der Ortsverband am Dienstag erstmals mit einem Bus auf Tour ging, der dank Hebebühne auch Rollstuhlfahrer mitnehmen kann, wertet er als wichtiges Signal. Landerer ist selbst Rollstuhlfahrer und bedauerte es, dass er und andere in der Mobilität eingeschränkte Mitglieder bislang nicht an den Fahrten des Sozialverbands teilnehmen konnten.

Das der VdK die sozialen und politischen Interessen unter anderem von Menschen mit Behinderungen vertritt, wollte Landerer vor Ort praktisch umgesetzt sehen. Dabei ging es ihm, sagt er im Gespräch mit der Redaktion, weniger um seine eigene Teilnahme. "Ich persönlich komme auch so raus", unterstreicht er. Doch es gebe eine Reihe von Rollstuhlfahrern, die sich nicht von zu Hause wegbewegten, weil es diese Mitnahmemöglichkeit im Bus bislang nicht gab.

Im Kreisverband Tipp geholt

"Ich bin froh, dass wir es gewagt haben", sagt VdK-Vorsitzende Ute Keller rückblickend. Der Tagesausflug mit dem behindertengerechten Fernreisebus sei reibungslos verlaufen, neben Siegfried Landerer sei eine weitere Rollstuhlfahrerin dabei gewesen. Da diese von ihrer Schwester und Landerer von seiner Ehefrau begleitet wurden, sei für die Ausflugsgruppe bei der Fahrt in den Europapark nach Rust außer dem Bus nichts anders gewesen. Es habe sie sehr gefreut, dass es beiden Rollifahrern gut gefallen habe im Park.

Anfragen nach Mitnahmemöglichkeit von Rollstühlen habe es schon öfter gegeben, doch bislang hatte sie kein Unternehmen in der Region gekannt, bei dem das möglich gewesen wäre. Doch wozu ist man gut vernetzt? Die stellvertretende Vorsitzende Elke Neuschäfer ist zugleich Sekretärin im VdK-Kreisverband und hat sich bei der Ortsverbandsvorsitzenden umgehört - und schon war der Kontakt zu Holger Tours in Mannheim hergestellt.

Rund 200 Euro teurer als Normbus

Nach der erfolgreichen Premiere möchte Ute Keller auch bei künftigen Fahrten Rollstuhlfahrern die Möglichkeit zur Teilnahme bieten - auch, wenn das für den Ortsverband mit Mehrkosten verbunden ist. Rund 200 Euro zusätzlich hat der Bus gekostet. Dabei sei auch zu berücksichtigen, dass nicht nur durch die Hebebühne für den Ein- und Ausstieg weniger Plätze im Bus zur Verfügung stehen, sondern auch für die Unterbringung der Rollstühle Sitzbänke ausgebaut werden müssen.

An die Teilnehmer seien die Mehrkosten nicht weitergegeben worden, die Hockenheimer VdKler hätten denselben Preis bezahlt wie die Neulußheimer, die mit einem regulären Bus unterwegs waren.

Bis zu fünf "Festsitzer", also Passagiere, die während der Fahrt in ihrem Rollstuhl sitzenbleiben, kann das Spezialfahrzeug mitnehmen, bei "Wechselsitzern", die die Fahrt auf den regulären Bus-Sitzbänken absolvieren können, sei die Anzahl flexibel, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Der "Rollstuhlbus" sei sehr gut nachgefragt, auch für Mehrtagesfahrten.

Eine Frage der Rentabilität

Für Klaus Jahnke, mit dessen Busunternehmen der VdK sonst unterwegs ist, wäre die Anschaffung eines solchen Fahrzeugs nicht rentabel. "Gedanken darüber machen wir uns schon seit Jahren, spätestens seit mein Vater selbst auf den Rollstuhl angewiesen ist. Aber unternehmerisch ist das nicht darstellbar." Allein die Hebebühne koste rund 40 000 Euro, dazu komme die reduzierte Fahrgastzahl - der daraus resultierende Preis sprenge das Budget der meisten Vereine, erläutert Jahnke, der schätzt, dass er für rund drei Fahrten mit Rollstuhlfahrern pro Jahr Anfragen erhält. "Ich verweise diese Kunden an Holger Tours."

Beim Hockenheimer Ortsverband des Sozialverbandes Deutschland gibt es nach Auskunft von Vorsitzender Heidegard Busch keine Mitglieder, die im Rollstuhl sitzen und an Fahrten teilnehmen möchten, deshalb habe sich die Frage nach dem behindertengerechten Bus noch nicht gestellt.

Ute Keller kennt drei Rollifahrer in ihrem Verein. Wenn die alle mitfahren wollten und dadurch Plätze im Bus knapp werden sollten, hätte sie schon eine Lösung: "Zur Not würde ich mit meinem eigenen Auto hinterherfahren."