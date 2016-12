Die „Saphari“ geht tierisch gut weiter

Hockenheim. "3,2,1 -Lego!": Die Arbeit der vergangenen Monate hat sich für die fünf Jungs des Hockenheimer Teams "Saphari" gelohnt. Beim Regionalwettbewerb der First Lego League an der Hochschule Mannheim räumten Julien und Jimmy Wehowski, Justin Rieger, Christian Engraf und Christoffer Marschner ab. Mit je einem ersten Platz im Robot-Game und dem Robot-Design sowie einem zweiten Platz in der Forschungspräsentation fuhren sie den Gesamtsieg ein und qualifizierten sich damit für die nächste Runde, das Halbfinale Mitteleuropa in Offenburg, teilt "Saphari" mit.

Die fünf elf- bis 14-Jährigen aus dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium stellten sich bereits zum dritten Mal dem weltweit ausgetragenen Wettbewerb, dessen Ziel es ist, Kinder und Jugendliche für Wissenschaft und Technik zu begeistern. Im Mai waren sie bis ins Europafinale nach Teneriffa gekommen und wurden Europameister im Robot-Game.

In dieser Saison steht der First-Lego-League-Wettbewerb unter dem Motto "Animal Allies - Kooperation zwischen Menschen und Tieren". Das Team "Saphari" stellte sich die Forschungsfrage, wie es die vom Aussterben bedrohten Hummeln in Hockenheim retten kann.

In Kooperation mit Dieter Rösch vom BUND-Ortsverband Hockenheimer Rheinebene und Armin Konrad von der Agenda-Gruppe Aktiver Umwelt- und Naturschutz Hockenheim und Umgebung (ANAS) fanden die Nachwuchsforscher eine innovative Lösung.

Ihre 20 wetterfesten Hummelkästen, die in Hockenheimer Gärten aufgestellt werden, kombiniert mit einem speziellen Pflanzenkit für Hummeln und einer Facebook-Seite, über die alle Teilnehmer in Kontakt bleiben, wurden von der Mannheimer Jury mit einem zweiten Platz belohnt.

Im Robot Game konnte "Saphari" das Publikum begeistern: Der von ihnen selbst gebaute und programmierte Lego-Mindstorms-Roboter ging auf dem Spielfeld gegen die 16 anderen Teams sofort in Führung und siegte souverän mit 340 Punkten - das zweitbeste Ergebnis in Mitteleuropa.

Auch im "Robot Design" ließen die Hockenheimer Jungs die Konkurrenz hinter sich. Hier konnten sie den Schiedsrichtern überzeugend Bau und Funktionsweise ihres Roboters erläutern und zeigen, wie durchdacht ihr Design und ihre Programmierung sind.

Am 22. Januar geht die "Saphari" weiter - die Jungs haben schon einige Ideen, wie sie sich noch steigern können. zg