„Die Stadt geht den bequemsten Weg“

Stellte sich den Fragen der Anwohner in der Zähringerstraße: Stadtrat Adolf Härdle zeigt Skizzen möglicher Bebauungsvarianten in der zweiten Reihe und beantwortete Fragen. Alice-Christina Lehmann (links neben Härdle) und die anderen Nachbarn führten mit dem Kommunalpolitiker einen sachlichen, durchaus kritischen Dialog.

In der Zähringerstraße befindet sich der kleinste der vier in Betracht gezogenen Standorte für sozialen Wohnungsbau, genauer: für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Wie in der Birkenallee, am Hubäckerring und am Eichendorffplatz regt sich auch dort Widerstand gegen mögliche Neubauten.

Nachdem Bündnis 90/Die Grünen eine Begehung an den drei größeren Standorten unternommen hatten, wollten auch die Anwohner in der Zähringerstraße ein Gespräch - und bekamen es. Fraktionsvorsitzender Adolf Härdle stellte sich auf dem städtischen Grundstück in zweiter Reihe neben dem Wohnblock Zähringerstraße 14 bis 18 den Fragen der Anwohner und erläuterte die Position der Kommunalpolitik.

Kommune im Zugzwang

Über ein Dutzend Anwohner, vor allem ältere Menschen, folgten der Einladung der Initiatoren Ute Stork-Susemichel sowie Dr. Jürgen Krieger und diskutierten mit dem Stadtrat der Grünen. In dem konstruktiven Gespräch brachte Härdle zum Ausdruck, dass es hinsichtlich der Standorte keine Entscheidung gebe. Man habe etliche Standorte und Gebäude nach allen Regeln der Kunst untersucht - übriggeblieben seien die vier in der Diskussion befindlichen Standorte. Die Stadt sei unter Druck und müsse Unterbringungsmöglichkeiten schaffen, betonte Härdle.

Eine Anwohnerin war da etwas anderer Meinung: "Die Stadt geht doch den bequemsten Weg. Ihr gehört das Grundstück. Es wird gebaut - und fertig." Härdle wies dies zurück und betonte abermals: "Es ist noch nichts entschieden." Er erläuterte, dass im aktuellen Haushalt der Stadt eine Million Euro für sozialen Wohnungsbau eingestellt sei. Die Stadt baue die notwendigen Unterkünfte selbst oder miete durch einen Investor errichtete Gebäude an.

Im weiteren Verlauf des konstruktiven Dialogs kamen die Anwohner auf Detailfragen zu sprechen: Müssen die Gebäude hinter dem Wohnblock abgerissen werden, wo ist der Zugang, welche Leute werden untergebracht?

Konkrete Antworten konnte der Kommunalpolitiker nicht geben, weil noch nichts Gestalterisches besprochen worden sei. Was die möglichen künftigen Bewohner eines Neubaus angeht, ist Härdle optimistisch, dass die Stadt durch ihre Vernetzung hier steuernd eingreifen könnte - versprechen könne er aber nichts.

Nachbarin Alice-Christina Lehmann ist auf die Stadt sauer. Und das hat seinen Grund: Sie wollte in der zweiten Reihe ein kleineres Einfamilienhaus bauen, was von der Stadt abgelehnt worden sei. Und dies, so die Anwohnerin, obwohl auf dem Gelände im Jahr 2007 sogar vier Reihenhäuser genehmigt worden seien. Was ihr verwehrt werde, plane jetzt die Stadt: einen Neubau in zweiter Reihe.

Adolf Härdle nahm den Sachverhalt zur Kenntnis und meinte, dass über das gesamte Areal an der Zähringerstraße ein qualifizierter Bebauungsplan aufgestellt werden müsse.

Kein Vertrauen mehr

Aus dem Treffen mit den Anwohnern der Zähringerstraße und vielen weiteren Gesprächen zog Adolf Härdle seine Schlüsse: "Ich habe das Gefühl, dass gegenüber der Stadt und dem Gemeinderat kein Vertrauen mehr da ist. Dieses Vertrauen der Bürger gelte es, wieder zurückzugewinnen - immer unter der Prämisse: Was ist das Beste für die Gemeinschaft?"

Der Kommunalpolitiker versprach den Anwohnern der Zähringerstraße, weiter in Kontakt zu bleiben. Diese wiederum haben jetzt die Aufgabe, ihr weiteres Vorgehen zu beraten.