Die volle Dröhnung

Nachdem der Versuchsballon im vergangenen Jahr erst grandios abgehoben und dann kolossal eingeschlagen hat, hat die Hockenheimer Formation Beat-Show ein Konzept daraus entwickelt: Am Freitag startete im Pumpwerk an bewährter Stelle zu einem zweiten Angriff auf alle Partymuffel das nun als Rock-Show firmierende Special, bei dem alle leisen Töne verbannt sind und die laute Kultmusik Hof hält.

Die Vollblut-Musiker um "Mr. Beat Show" Ronald Mummert (Gitarre), Schießbuden-Profi Alex Irmler (Drums), "ZZ Top"-Bartlos-Double Harry Winter (Bass), Tastenfrau und Sax-Göttin Bisi Mathes (Keyboard, Saxofon) und "The one and only" Lothar Antoni (Gitarre) haben ihrem Publikum binnen kürzester Zeit ordentlich eingeheizt: Creedence Clearwater Revival, Cream, Status Quo und Black Sabbath - allein der Opener der aktuellen Show liest sich wie das Who-is-Who aus Rock und Heavy-Metal. Den großen Vorbildern folgend, gab die Rock Show ordentlich was auf die Ohren - ein durchdringender, groovy Sound mit harten Einschlägen, getragen von den kantigen Antoni-Gitarren-Riffs, die sich auf dem satten Fundament, das vor allem von Mathes Key- und Sax-Akzenten gesprenkelt wird, austoben.

Gastsänger rocken die Bude

Zur Stammmannschaft hatte sich die Rock-Show diesmal drei weitere Sänger auf die Bühne geholt, die "Gerry" Stadlers Serie, die mit unter anderem "Long cool Woman" (Hollies), "Radar Love" (Golden Earring) und "Whole lotta Love" (Led Zeppelin) die Bandbreite des Cover-Urgesteins imponierend demonstrierte, Antonis "Born to be wild" (Steppenwolf) oder Winters "Sharped dressed Man" in die Breite trugen. Willy Heyer gab die "AC/DC"-Hymne "Highway to Hell" in einer frischen, neuen Variante, Daniel "Dougie" Jasinski zeigte sich als partytechnische Allzweckwaffe, ob als "Alice-Cooper-Verschnitt", "Stones"-Ersatz oder Billy-Idol-"Rebell": Immer peitschte der junge Mann in einer Mischung aus Rampensau und Cover-König seine Zuhörer auf.

Fraglos das stimmliche Highlight und gleichzeitig auch noch die rassigste, mitreißendste Bühnenshow: Show-Neuling Nathalie Eichhorn gab Melissa Etheridge, Joan Jett und Alannah Myles jeweils mit einer unbändigen, atemberaubenden Energie und Hingabe, die kein Auge trocken ließ.

Einmal mehr hat die Rock-Show gezeigt, was für die Beat-Show schon galt: Die einzigen legitimen Nachfolger einer Atmo, die ganze Generationen gefangen genommen hatte - Party gestern wie heute.