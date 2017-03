Dirk Langer führt Petrijünger weiter an

Ehrungen beim ASV: Vorsitzender Dirk Langer (Mitte) mit den Geehrten Jürgen Schlampp (links) und Karl-Heinz Fröhlich. © Daniela Schleicher

Hockenheim. Die gut besuchte Generalversammlung des Angelsportvereins umfasste neben vielen anderen Tagesordnungspunkten auch Amtsbestätigungen sowie Ergänzungs- und Neuwahlen. Vorsitzender Dirk Langer hatte nächst wieder die schöne Aufgabe, langjährige verdiente Mitglieder zu ehren.

Für seine 25-jährige Mitgliedschaft wurde Hans-Dieter Mechler ausgezeichnet. Auf 40 Jahre Vereinszugehörigkeit kann Herbert Barth zurückblicken. Für stolze 50 Jahre Vereinszugehörigkeit bei den Hockenheimer Petrijüngern wurde Jürgen Schlampp geehrt, der im Jahr zuvor bereits aufgrund seines großen Engagements für den Verein zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Großen Einsatz gewürdigt

Aber nicht nur langjährige Mitgliedschaften wurden an diesem Abend hervorgehoben. So wurde Karl-Heinz Fröhlich für seinen langjährigen herausragenden Einsatz für das Vereinswohl zum Ehrenmitglied ernannt, teilt der ASV 1920 mit.

Nach dem Jahresbericht des Vorstandes, verlesen von Dirk Langer, gab Sabine Schotter den Kassenbericht bekannt. Die Kassenprüfer bestätigten der Kassenwartin eine einwandfreie Kassenführung und der gesamte Vorstand wurde einstimmig von den Mitgliedern entlastet.

Es folgten die Berichte der Aktiven- und Seniorensportwarte, des Jugendwartes sowie des Gewässerwartes zu seinen Aktivitäten wie Wassermessungen, Besatz- und Hegemaßnahmen.

Nach der Aussprache zu den Berichten standen die Neu- und Ergänzungswahlen auf dem Programm. Für das Amt des ersten Vorsitzenden wurde Dirk Langer ein weiteres Jahr im Amt bestätigt, der diese verantwortungsvolle Aufgabe auch weiterhin gern wahrnimmt. Dem zweiten Vorsitzenden Jürgen Schlampp wurde ebenfalls erneut das Vertrauen ausgesprochen. Auch er ist damit für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Somit gibt es an der Vereinsspitze keine Neuerungen bekannt zu geben.

Das Amt des Schriftführers, welches im vergangenen Jahr in Doppelfunktion vom Vorsitzenden ausgeführt wurde, übernimmt nun Katrin Senftleber. Sie ist seit Jahren im Verein engagiert, hat den Vorstand in der Vergangenheit mit geprägt und war bereits auch als Schriftführerin tätig. Somit ist neben der Entlastung des Vorstandsvorsitzenden dieses wichtige Amt weiterhin in guten Händen. Der Vorstand freut sich auf die kommende Zusammenarbeit. Für das Amt des Gewässerwartes steht nach erfolgreicher Wiederwahl Reiner Beierl die nächsten zwei Jahre zur Verfügung. Als zweiter Gewässerwart steht ihm ab sofort Willi Vetterolf unterstützend zur Seite.

Die Sportwarte der Senioren, Jürgen Kowol als erster und Hans-Jürgen Senftleber als zweiter Sportwart wurden erneut gewählt und führen weiterhin ihre Ämter aus.

Als Beisitzer sind für die nächsten zwei Jahre Helmut Brenzinger und Reinhold Kuppinger wiedergewählt worden. Neu als Beisitzer wurde Thomas Lehr in den Vorstand gewählt. Dem Kassenprüfer Karl-Heinz Schwab wurde für ein weiteres Jahr das Vertrauen der Mitglieder ausgesprochen, als zweiter Kassenprüfer wurde Alexander Willaredt gewählt.

Nach anschließenden Informationen an die Mitglieder durch den Vorstand und verschiedenen Diskussionen wurde die Jahreshauptversammlung mit einem kräftigen "Petri Heil" offiziell beendet und klang in gemütlichem Beisammensein aus. dl