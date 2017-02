Drei Teams sind auf Aufstiegskurs

Die Schachvereinigung steht aktuell mit drei Mannschaften auf Aufstiegsplätzen und ist im Achtelfinale der deutschen Pokal-Mannschafts-Meisterschaft vertreten. Bei der Schachvereinigung Mendig-Mayen fand eine von acht Vorrunden zur deutschen Pokal-Meisterschaft für Mannschaften statt. Dafür fanden sich an jedem Standort vier qualifizierte Mannschaften ein. Das Viererteam des Hockenheimer Bundesligisten ging in der Besetzung IM Tomislav Bodrozic, IM Mihail Nekrasov, FM Oliver Günthner und Joel De Silva an die Bretter. Der Drittligist Schachklub Marburg wurde klar mit 4:0 besiegt. Eng wurde es beim 2:2 gegen den Drittligisten SSV Vimaria 91 Weimar. Die Berliner Wertung sprach für Hockenheim. Somit wurde die Zwischenrunde am 11. und 12. März erreicht. Hier bestreiten die acht Vorrundensieger sowie die acht letztjährigen Viertelfinalisten in vier Gruppen das Achtelfinale.

Spitzenposition gefestigt

Nach der fünften Verbandsrunde befinden sich drei Mannschaften auf Aufstiegskurs. Hockenheim II führt trotz des 4:4 gegen die zweite Mannschaft der Karlsruher Schachfreunde 1853 in der Verbandsliga nach wie vor mit 9:1 Vorsprung die Tabelle an.

Hockenheim III gewann in der Bereichsliga Nord 1 beim A SC Viernheim 1934 III mit 4,5:3,5 und festigte die Tabellenführung mit ebenfalls 9:1 Punkten. Heimrecht in der Zehntscheune hatte in der Bezirksklasse Hockenheim IV gegen den SC 1924 Lampertheim. Mit einem überzeugenden 6:2-Sieg wurde der zum Aufstieg berechtigende zweite Tabellenplatz mit momentan 8:2-Punkten gefestigt. In der Kreisklasse B empfing Hockenheim V die Zweite des SC 1924 Lampertheim und kam zu einem sicheren 5:1-Erfolg. mw